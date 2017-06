Juventus-Real Madrid: chi vince ruolo per ruolo? La sfida ai raggi x

Tutto pronto per l’attesissima finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Abbiamo deciso di analizzare la partita ai raggi x, confrontando i 22 giocatori che scenderanno in campo ruolo per ruolo, per provare ad individuare chi tra le due squadre potrà alzare la Coppa.

La regola è sempre la stessa: 1 se a vincere sarà un bianconero, 2 se il punto andrà ad un giocatore dei blancos ed X se il confronto terminerà in pareggio.

Buffon vs Keylor Navas 1

Sfida impari tra i due portieri: Keylor Navas, nonostante sia un ottimo numero 1, non regge il confronto con la leggenda Buffon. Il portiere azzurro, dopo aver vinto praticamente tutto in carriera, vuole conquistare la tanto ambita Champions che ancora gli manca. In questo cammino Buffon si è rivelato più volte decisivo, sia con il Barcellona sia con il Monaco e molto probabilmente lo potrà essere anche questa sera.

Video - Mbappé impressionato dalla Juve: "Buffon è il più forte" 00:39

Barzagli vs Danilo 1

Non c’è storia nemmeno in questo confronto: ovviamente Barzagli non è un terzino, ma si può adattare anche nel corso della partita a questo ruolo, allargandosi dall’iniziale posizione di centrale destro nella difesa a tre. L’esperienza del giocatore della Juventus è quasi infinita, mentre Danilo potrebbe rappresentare il punto debole della retroguardia di Zidane. Punto ai bianconeri.

Leonardo Bonucci Andrea Barzagli Atalanta Juventus 2016LaPresse

Bonucci vs Varane 1

Altro confronto che finisce agevolmente nella mani della Juventus. Sì, è vero che Varane è un ottimo difensore e potrebbe eguagliare un mostro sacro come Maldini, diventando il più giovane a conquistare la terza Champions della sua carriera (24 anni contro i 26 di Maldini nel 1993/94). Bonucci però negli ultimi anni si sta consacrando come uno dei migliori tre difensori centrali al mondo e attualmente Varane non regge a pieno il confronto.

Leonardo Bonucci of Juventus celebratesGetty Images

Chiellini vs Sergio Ramos 2

Primo punto della sfida per il Real Madrid. Chiellini svolge sempre al meglio il suo lavoro, mischiando fisicità e sana cattiveria agonistica. Il Chiello è andato anche in rete in questa edizione della Champions, confermandosi un tassello fondamentale della difesa di Allegri. Dall’altra parte c’è però un Sergio Ramos che, come già detto per Bonucci, potrebbe stare benissimo nei migliori tre centrali del mondo. I bianconeri dovranno stare anche attenti alle sortite offensive del difensore spagnolo che ha già punito il Napoli agli ottavi e si è confermato spesso uomo delle finali grazie ai suoi fondamentali gol.

Video - Non chiamiamola più "zona Cesarini", ma "zona Sergio Ramos" 00:59

Alex Sandro vs Marcelo X

Da un parte Marcelo, uno dei migliori terzini sinistri al mondo (se non il migliore) e dall’altra parte il suo possibile erede. Alex Sandro, partito in sordina con la maglia della Juventus, è cresciuto piano piano, diventando un tassello imprescindibile della difesa di Allegri. Allo stesso modo Marcelo è un giocatore cardine dei blancos: rapido, attento in difesa e pericoloso anche in attacco. Il terzino del Real sicuramente ha un po’ più d’esperienza internazionale, ma secondo noi il confronto finisce con un giusto pareggio.

Video - Da Alex Sandro a James: i più grandi affari del Porto 01:47

Dani Alves vs Casemiro 1

Il confronto è particolare visto che paragoniamo due giocatori molto diversi sia per caratteristiche, sia per ruolo… Diamo però il voto al bianconero. “Dani Alves sa come si fa” sono state le parole dei compagni bianconeri alla vigilia della partita più importante della stagione. Confermiamo, Dani Alves ha già vinto 3 Champions e certamente darà quella carica necessaria per entrare nella storia. Il giocatore del Real Madrid è forte, ma contro un mostro sacro come lo juventino, c’è poco da fare.

Dani Alves, Dybala - Juventus v Lazio - Coppa Italia 2017Getty Images

Khedira vs Kroos 2

Sfida sulla carta equilibrata: il bianconero è tornato ai livelli che gli competono, mentre il tedesco madridista è ormai una certezza e ha acquisito, nel corso della sua carriera, una maturità tale da non spaventarsi di fronte a queste partite. Proprio per questo motivo diamo il punto al Real.

Toni Kroos (Real Madrid)Getty Images

Pjanic vs Modric 2

Il bosniaco della Juventus sta disputando un’ottima stagione, da quando è stato spostato sulla linea a due del centrocampo, non ha mai fallito regalando prestazioni da campione. La sua sfortuna è che si troverà di fronte Modric, forse il centrocampista più forte del mondo.

Modric-Kroos (Getty Images)Getty Images

Dybala vs Isco 1

La “Joya” vince questo confronto con l’asso spagnolo. Dybala ha 23 anni e la possibilità di consacrarsi definitivamente, mentre il talento spagnolo, dopo l’infortunio di Bale, è riuscito a meritarsi la fiducia di tutto l’ambiente regalando giocate da grande campione. Lo spagnolo è in grande spolvero, probabilmente verrà sostituto dall’idolo di casa Bale nel corso della partita, ma perde il confronto con Dybala che, quando è in serata, è davvero immarcabile.

Video - Dybala e il Real Madrid, una sfida dal sapore speciale 00:59

Higuain vs Benzema 1

Incroci nostalgici. Il Pipita in Spagna si giocava il posto con il francese, ora invece si è preso la Juve e vuole prendersi la rivincita con la squadra che non ha puntato pienamente su di lui. Il campione francese è più abituato a giocare queste partite, ma la rabbia e la voglia di vincere della punta argentina fanno pendere il voto verso la Juventus. Higuain ha anche un altro tabù da sfatare: nelle finali non ha mai segnato….

Video - La magia di Benzema, nella storia come il tacco di Redondo 01:15

Mandzukic vs Cristiano Ronaldo 2

Mandzukic è sicuramente la novità più bella di questa stagione bianconera ma CR7, beh è CR7. Ha praticamente vinto da solo la partita con il Bayern e l’andata con l’Atletico Madrid e non vede l’ora di affrontare la solida e invalicabile difesa bianconera. Il muro juventino è già riuscito a fermare il tridente del Barcellona, ora spetta al campione portoghese trovare un modo per arginarla. Sarà un’impresa molto difficile, ma solo CR7 può farlo.

Video - Sicuri di sapere tutto su Cristiano Ronaldo? Gli aneddoti del bambino CR7 che non conosci 00:57

Risultato Finale

Secondo la nostra analisi la Juventus vince questo confronto ai raggi X: sono infatti 6 le sfide conquistate dalla squadra di Allegri, contro i 4 successi del Real Madrid e un solo pareggio. La Juventus ha tutto per completare il triplete e tornare a vincere in Europa, i campioni in carica provano invece a regalarsi il bis e fare nuovamente uno sgarbo alla Vecchia Signora…. “che vinca il migliore!”

a cura di Valerio Pennati e Michael Procopio

