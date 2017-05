Juventus-Real Madrid, guida alla finale di Cardiff: come arrivare, dove mangiare e bere, cosa vedere

Capitale del Galles, con i suoi 300 mila abitanti, situata sulla baia di Bristol alla foce del Taff, nel sud-est della Nazione britannica, vicino alla frontiera con l'Inghilterra, da cui è separata solo dall'estuario del Severn. Si trova a circa 240 chilometri da Londra. Stiamo parlando di Cardiff, sede dell'attesa finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Una città non troppo consona ad un evento di tale portata, ma che è in grado di accogliere le migliaia di tifosi taliiani e spagnoli che si riverseranno il prossimo weekend in terra gallese.

2017 Cardiff castleGetty Images

Come arrivare: da aereporto, da Londra o da Bristol ci sono treni o autobus

Cardiff è facilmente raggiungibile sia a livello internazionale che all'interno del Regno Unito. Se avete preso volo diretto sulla cittá gallese, c'é l’autobus espresso Cardiff Airport Express che parte ogni 20 minuti per Cardiff. L’autobus 905, invece, opera tutti i giorni tra la stazione ferroviaria Rhoose, l’aeroporto di Cardiff e MOD St Athan. Anche un treno espresso collega la stazione di Rhoose con l’aeroporto in circa 10 minuti. La stazione Rhoose collega Cardiff Central e Bridgend. I treni partono ogni ora dal lunedì al sabato e ogni due ore la domenica. La stazione degli autobus é circa 10 minuti a piedi dal Millenium Stadium (Principality Stadium), la stazione dei treni é praticamente di fronte. Se invece avete preso voli su Londra o su Bristol, potete sfruttare la compagnia low cost Megabus, che offre viaggi in autobus a tantissimi orari nella giornata: tre ore e mezza da Londra, un'ora da Bristol. Vi conviene prenotare in ogni caso sul loro sito (molto intuitivo).

Il problema del pernottamento

Se non avete ancora prenotato, trovare alloggio a Cardiff a cifre economiche é impossibile. Dovete spostarvi sulle cittá vicine, da Bristol (collegata come detto molto bene) a Newport (nord-est). Sfruttate siti di affitto appartamenti come Airbnb, perché visto che gli hotel sono giá quasi tutti pieni, tanta gente sta affittando a prezzi accettabili la propria casa per quei giorni.

Occhio al clima: tra i 12 e i 18 gradi

Attenzione al clima. Portatevi giacche o cappottini. In Italia siamo giá sui 30 gradi, ma in Galles la primavera non é ancora finita. Piove spesso e ci sono 12-14 gradi la sera, 18-massimo 20 il giorno. Abbigliamento non troppo leggero, quindi.

Dove bere e mangiare: tanti pub spettacolari

A sud dello stadio ci sono tre grandi pub (il Prince of Wales, il Bierkeller ed il Walkabout), ma saranno probabilmente tutti e tre molto pieni il giorno della finale. Molto consigliato anche il The Duke of Wellington, in centro, proprio su The Hayes, che é una delle vie principali. Il pub Hopbunker, il miglior locale dell’anno per Cardiff CAMRA, dista circa 10 minuti di cammino dallo stadio e si trova a Queen Street. Se volete mangiare pietanze tipiche, spostatevi sul "Chippy Lane" (il nome con cui la gente del posto chiama Caroline Street nel centro della città, che è pieno di fast-food). Qui trovate il cawl (un tipo di spezzatino) e il welsh rarebit (un toast ricoperto da formaggio fuso). L'agnello é la carne piú tipica in Galles. Un altro piatto tipico gallese è il Tatws Pum Munud, uno stufato a base di pancetta affumicata, brodo, patate ed altre verdure

Cosa vedere: dal Castello al lungomare

Il castello di Cardiff si trova nel centro storico della città e merita una visita. Cosí come il National Museum, che vanta una collezione artistica molto suggestiva. Sul lungomare del Cardiff Bay ci sono tanti pub, negozi, ristoranti e bar. Trovate sicuramente i souvenir che cercate. Si puó passeggiare lungo il fiume, sul Taff Trail, e anche, volendo, fare rafting sulle rapide (che si trovano al Cardiff Bay).