Juventus-Real Madrid: probabili formazioni e statistiche

Le probabili formazioni di Juventus-Real Madrid, la finale di Champions League in programma a Cardiff il 3 giugno alle 20:45.

Le probabili formazioni

Juventus (3-4-3): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Dani Alves, Pjanic, Khedira, Alex Sandro; Dybala, Higuain, Mandzukic. All.: Allegri.

Indisponibile: Rugani. Squalificati: nessuno.

Real Madrid (4-3-1-2): Navas; Danilo, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco; Benzema, Ronaldo. All.: Zidane.

Indisponibili: Carvajal e Bale. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Brych (Germania).

Video - Allegri: "A Cardiff con una convinzione diversa rispetto a Berlino" 01:57

Le ultime

Casa Juventus : i bianconeri tornano ad allenarsi dopo i due giorni di pausa concessi da Massimiliano Allegri all’indomani del successo in campionato. La situazione è assolutamente sotto controllo e il tecnico aspetta soltanto di avere al meglio Khedira, ormai ristabilito dopo l’infortunio rimediato nella semifinale di ritorno contro il Monaco. Per la finale, si preannuncia l’imbarazzo della scelta.

: i bianconeri tornano ad allenarsi dopo i due giorni di pausa concessi da Massimiliano Allegri all’indomani del successo in campionato. La situazione è assolutamente sotto controllo e il tecnico aspetta soltanto di avere al meglio Khedira, ormai ristabilito dopo l’infortunio rimediato nella semifinale di ritorno contro il Monaco. Per la finale, si preannuncia l’imbarazzo della scelta. Casa Real Madrid: i dubbi sono tutti lì e lo saranno fino all’ultimo. Bale e Carvajal non si sono riposati nei due giorni liberi concessi da Zinedine Zidane e hanno continuato nel processo di recupero. L’obiettivo è tornare in campo a Cardiff, ma al momento la situazione resta complicata. Il gallese è tornato a lavorare sul campo il 15 maggio, mentre il terzino destro soltanto quattro giorni dopo. Allo stato attuale, non è affatto scontata la loro presenza contro la Juventus. Favoriti Danilo e Isco.

Video - La magia di Benzema, nella storia come il tacco di Redondo 01:15

Le statistiche

A Cardiff si affronteranno la squadra che ha segnato più gol in questa edizione, il Real Madrid, e quella che ne ha subiti meno, la Juventus. I Merengues campioni in carica sognano di diventare la prima squadra a difendere il titolo dai tempi del Milan di Sacchi (1989 e 1990). Sono la quinta squadra detentrice del trofeo a tornare in finale l'anno successivo; l'ultima era stata il Manchester United nel 2009. L'incontro sarà la ripetizione della finale del 1998 ad Amsterdam, vinta 1-0 dal Real Madrid contro una Juventus che schierava Zinédine Zidane. La Juve ha alzato la coppa due volte (1985 e 1996) ma ha perso sei finali, più di ogni altra squadra. Per entrambe, si tratta della sesta finale con il nuovo formato. Come loro, soltanto il Milan.

In questa edizione, i bianconeri hanno ottenuto 9 vittorie e 3 pareggi. L’obiettivo è divenire la prima squadra ad alzare il trofeo senza sconfitte dopo il Manchester United del 2008. Considerando solo il formato Champions League, il Real Madrid ha vinto cinque finali su cinque, stabilendo il record di vittorie, mentre la Juve ne ha perse più di qualsiasi altra squadra, quattro. La Juventus è alla nona finale di Coppa dei Campioni e ha perso le ultime quattro. Buffon, Stephan Lichtsteiner, Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli e Claudio Marchisio hanno giocato la finale del 2015 dall'inizio, mentre Stefano Sturaro è rimasto in panchina e Giorgio Chiellini era assente per infortunio. Sami Khedira ha alzato la coppa con il Real Madrid nel 2014. Insieme a Mario Mandzukic, vincitore con il Bayern Monaco l'anno prima, e a Dani Alves (Barcellona 2009, 2011 e 2015), potrebbe entrare fra i 13 giocatori che hanno vinto la Champions League con due squadre diverse.

Video - Mandzukic, il cuore pulsante della nuova Juventus di Allegri 01:27

Mandzukic e Morata (autore del gol bianconero nella finale del 2015) potrebbero affiancare i due giocatori che hanno segnato in finale di Coppa dei Campioni con due squadre diverse: finora ci sono riusciti solo Velibor Vasović (Partizan 1966, Ajax 1969) e Cristiano Ronaldo (Manchester United 2008, Real Madrid 2014). Ronaldo (2008, 2014) e Ramos (2014, 2016) potrebbero diventare i primi giocatori a segnare in tre finali di Champions League. Finora sono tra i cinque giocatori che hanno segnato in due finali insieme a Raúl (2000, 2002), Samuel Eto'o (2006, 2009) e Lionel Messi (2009, 2011). A quota due potrebbero arrivare anche Marcelo e Gareth Bale, a segno nella finale 2014, e Morata, in gol nel 2015.

Se il Real dovesse trionfare a Cardiff, la Champions League andrà per la decima volta a una squadra spagnola (record). La nazione più vicina è l'Italia con cinque titoli. Il Real Madrid si appresta alla 29esima finale europea. Oltre alle 14 disputate in Coppa dei Campioni, ha vinto quelle di Coppa UEFA del 1985 e 1986 e quella di Coppa delle Coppe del 1971 e 1983. Inoltre si è aggiudicato la Supercoppa UEFA 2002, 2014 e 2016, perdendo nel 1998 e 2000, e ha vinto la Coppa Intercontinentale 1960, 1998 e 2002, perdendo nel 1966 e 2000.

2015, Esultanza Juventus gol Morata, Real Madrid-Juventus, LaPresseLaPresse

La finale di UEFA Champions League 2017 sarà il 19esimo confronto tra Juventus e Real Madrid (sempre in Coppa dei Campioni), con un bilancio di quasi assoluta parità: otto vittorie per squadra e due pareggi, con 21 gol segnati dai bianconeri e 18 dalle merengues. La sfida più recente risale alle semifinali del 2014/15, vinte dalla Juve con un 3-2 complessivo. La Juve ha vinto la gara di andata a Torino per 2-1 con gol di Alvaro Morata (ora al Real) e Carlos Tévez, mentre per gli ospiti è andato a segno Cristiano Ronaldo.