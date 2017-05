Juventus-Real Madrid: su eBay le maglie del Triplete bianconero, altro che scaramanzia...

Ci risiamo, era già successo anche nel 2015 prima della finale col Barcellona. Perché chi vive nel mondo del commercio deve programmare per fare affari, e non può certo farsi impreparare per uno degli eventi sportivi del 2017. Certo, sfidando l'ira dei tifosi juventini...

Juventus, altro che scaramanzia: in vendita maglia del Triplete

Su eBay, infatti, sono già in vendita da diversi giorni le maglie per celebrare il Triplete della Juventus con tanto di Champions League, data e la scritta Cardiff. Insomma, un bello schiaffo alla scaramanzia...

