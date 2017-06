Juventus-Real Madrid: sui social stravincono Ronaldo & Co.

Tutto è pronto e l’attesa sta per terminare: sabato sera a Cardiff si giocherà la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Viple, la prima social TV composta dai video pubblicati delle social stars su Facebook, Instagram e Twitter, in occasione di questa importantissima partita ha redatto la classifica dei profili social dei giocatori della compagine bianconera e di quella madrilena. Se in campo la sfida è equilibrata e non è semplice decretare la favorita, sui social non c’è storia: i calciatori del Real Madrid si impongono senza alcuna possibilità di replica.

Cristiano Ronaldo, fuoriclasse anche sui social

In verità è Cristiano Ronaldo a battere tutti: il campione portoghese totalizza più di 276 milioni di follower su Facebook, Instagram e Twitter, più del doppio rispetto alla somma dei fan di tutti i primi 10 giocatori della Juventus. Al secondo posto tra i calciatori più influenti c’è il colombiano James Rodrìguez con oltre 75 milioni di seguaci; terzo con 70 milioni di follower il gallese Gareth Bale, che giocherà la finale proprio nella sua città natale. Ai piedi del podio virtuale altri tre protagonisti in camisetta blanca: Sergio Ramos, quarto con più di 50 milioni di fan, Karim Benzema e Marcelo, rispettivamente con più di 47 milioni e 43 milioni di follower.

Dani Alves, il primo juventino

Per trovare il primo giocatore bianconero bisogna scendere fino alla sesta posizione occupata dal talento estroso di Dani Alves: il brasiliano tocca quota 30 milioni di fan totali. Ma le posizioni che seguono sono tutte ad appannaggio di giocatori madrilisti: il tedesco Toni Kroos (29 milioni di fan), Pepe (più di 20 milioni), il croato Luka Modric (quasi 18 milioni) e Raphael Varane (quasi 17 milioni di follower totali). Cifre di gran lunga superiori ai numeri sui social dei giocatori juventini: dopo Dani Alves, il bianconero più seguito è Juan Cuadrado con quasi 12 milioni di seguaci. Il primo italiano in classifica è Gianluigi Buffon con oltre 10 milioni di fan, seguito molto da vicino da Sami Khedira. Scorrendo il ranking arrivano tutti gli altri juventini più famosi: Paulo Dybala (poco più di 9 milioni di fan), Gonzalo Higuain (8,6 milioni ), Claudio Marchisio (secondo italiano con 7 milioni di seguaci), Giorgio Chiellini (6,4 milioni) e Leonardo Bonucci (quasi 5 milioni). Completa lo schieramento juventino Mario Mandžukić con quasi 2.5 milioni di fan (il croato non ha un account ufficiale su Facebook).

Ecco i top 10 di entrambe le formazioni:

JUVENTUS

1 Dani Alves 30.504.381 2 Juan Cuadrado 11.824.704 3 Gianluigi Buffon 10.899.319 4 Sami Khedira 10.795.314 5 Paulo Dybala 9.334.066 6 Gonzalo Higuain 8.615.884 7 Claudio Marchisio 7.132.442 8 Giorgio Chiellini 6.490.645 9 Leonardo Bonucci 4.988.937 10 Mario Mandžukić 2.474.536

REAL MADRID

1 Cristiano Ronaldo 276.225.641 2 James Rodríguez 75.810.826 3 Gareth Bale 70.085.255 4 Sergio Ramos 50.925.483 5 Karim Benzema 47.194.759 6 Marcelo 43.316.226 7 Toni Kroos 29.080.778 8 Pepe 20.366.054 9 Luka Modrić 17.799.460 10 Raphael Varane 16.780.751