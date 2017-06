L'analisi di Dino Zoff: "La Juventus ha perso per la paura di perdere"

" La sconfitta della Juventus in Champions? Ha perso per la paura di perdere. Ha provato ad esorcizzare con le parole nei giorni precedenti e per l'andamento del primo tempo, giocato alla grande. "

Così l'ex capitano e portiere della Juventus, Dino Zoff, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io Sport, sulla sconfitta per 4-1 dei bianconeri contro il Real Madrid nella finale di Champions League.

La paura? Alla fine, è venuta fuori la verità

Zoff in questo ko ha visto delle somiglianze con un'altra finale persa dalla Juve. "C'è stata un po' di similitudine con la finale del 1983 (contro l'Amburgo, ndr), anche lì sembrava tutto facile. Si sentiva la possibilità di farcela e poi invece sfumò tutto. In realtà non sottovalutammo l'avversario, ma l'ambiente in modo particolare invita a essere positivi dimenticando che il calcio a volte va anche per conto suo. La Juve si presentava con la paura dell'ennesima sconfitta e alla fine ha pesato. Il Real ha giocato da Juventus: nel primo tempo ha fatto solo il gol, è una squadra abituata ad affrontare sfide come queste. La Juve forse ha perso quella freddezza che ha avuto per tutto il campionato cercando di dimostrare di non aver paura. Ma poi è venuta fuori la verità".

Secondo l'ex portiere e commissario tecnico azzurro, "ora si possono fare mille considerazioni, ma forse il campionato italiano non è molto significativo. È anomalo e basta vedere certi risultati. Dybala è giovane e ha ancora tutto il tempo per diventare come Sivori e ha grandi qualità. Lui è stato un mostro, oltre ad avere un'arte sopraffina in campo era anche uno che difficilmente mettevi giù. Dybala è sulla strada giusta".