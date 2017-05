L'importanza di essere Khedira: l'ex che sa cosa vuol dire vincere

Mancano nove giorni alla finale di Cardiff e l’attenzione della Juventus è interamente rivolta alla partita contro il Real Madrid. Sabato i bianconeri affronteranno il Bologna in campionato, ma Allegri darà spazio a chi ha giocato meno – ci sono possibilità concrete per Audero, Mattiello e Kean – per sbrigare una pratica che è semplicemente una formalità.

La buona notizia arrivata in queste ore è il recupero di Sami Khedira che ha smaltito il trauma distrattivo di lieve entità ai muscoli flessori della coscia sinistra rimediato contro il Monaco, nella gara di ritorno delle semifinali di Champions. Domenica scorsa era tra i convocati contro il Crotone e nella trasferta emiliana potrà disputare uno spezzone per mettere minuti nelle gambe e riprendere il ritmo partita.

I numeri di una stagione da incorniciare

Schierarlo a Cardiff dal 1’ è l’obiettivo di Massimiliano Allegri che non ha alcuna intenzione di rinunciare a un perno imprescindibile nel 4-2-3-1. La diga di centrocampo in tandem con Pjanic ha sancito la svolta europea di Madama e in certe sfide servono giocatori con una mentalità vincente a livello internazionale. Il tedesco campione del mondo ha disputato 30 incontri in questa Serie A (44 comprese tutte le competizioni) per un totale di 30 gettoni da titolare e 2492 minuti giocati. Vanta 1184 passaggi riusciti su 1374 e l’86,2% di precisione nei passaggi in questa stagione.

L'esperienza di chi ha già vinto quella Coppa

Numeri da grande, numeri da leader perché Khedira, insieme a Mandzukic e Dani Alves è nella ristretta cerchia dei bianconeri che hanno già alzato la Champions League. Sono loro che dovranno aiutare i compagni ad affrontare con la giusta tensione il match contro il Real Madrid, campione in carica a caccia di uno storico bis che in questa competizione manca dal biennio del Milan '89-90, quando ancora c'era la Coppa dei Campioni.

Il grande ex

L’esperienza del tedesco, che vuole rispettare il contratto e restare a Torino fino al 2019 (la MLS può aspettare), sarà preziosa per l’assalto al Triplete. In una formazione che ha disputato 55 incontri fino ad oggi, di cui 37 in campionato, 12 in Champions League, 5 in Coppa Italia e 1 in Supercoppa italiana, sarà fondamentale la cura dei dettagli. Il centrocampista classe ’87 sarà un protagonista molto atteso perché il 3 giugno incrocerà per la prima volta il suo passato al Millennium Stadium. A Madrid, nell’arco di cinque stagioni, ha vinto una Liga, due Coppe del Re e una Supercoppa di Spagna oltre alla Champions del 2014 con Ancelotti (la Decima), una Supercoppa europea e una Coppa del Mondo per club. Si è svincolato nel 2015 scegliendo di non rinnovare ed è diventato uno dei parametri zero più azzeccati della gestione Marotta. Il numero 6, nella stagione del sesto Scudetto consecutivo, non è per niente sazio.