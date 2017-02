La Champions riparte con Benfica-Borussia e PSG-Barça: la MSN torna sul luogo del delitto

Finalmente ritorna la Champions League e ritorna anche la nostra rubrica con l’analisi delle partite della massima competizione europea. Questa sera prende il via la fase ad eliminazione diretta con l’andata dei primi due ottavi di finale: Benfica – Borussia Dortmund e la super sfida tra PSG e Barcellona.

Benfica-Borussia Dortmund (20:45)

L’unico precedente tra le due squadre risale al primo turno della Coppa dei Campioni del 1963: il Benfica vinse 2-1 in casa, ma perse 5-0 nel ritorno a Dortmund. Il Benfica di Amaral è sempre ostico da battere tra le mura amiche del Da Luz ed, infatti, ha vinto le ultime due gare casalinghe per 3-0! I portoghesi non possono però stare tranquilli in campionato perchè il Porto è tornato a farsi sotto, infatti ora i Dragoes hanno una sola lunghezza di distanza dalla capolista Benfica. Il tecnico Amaral può comunque sorridere pensando al suo super attacco con il greco Mitroglou e il recuperato bomber Jonas.



Il Dortmund sta diventando sempre più una spettacolare fucina di giovani talenti: oltre agli esperti Aubameyang e Gotze, Reus Tuchel può vantare anche giovani profili molto interessanti come quelli di Dembele, Emre More e Pulisic . Inoltre in inverno è arrivato anche il giovane attaccante svedese Alexander Isak , in patria già soprannominato il nuovo Ibrahimovic. Nel 2017 il Dortmund stava tenendo un ottimo rullino di marcia fino allo sconfitta di sabato sul campo del Darmstadt, ma in Champions i gialloneri si trasformano completamente. Preferisco i tedeschi in questo ottavo di finale e penso che alla fine il Borussia Dortmund riuscirà a strappare il pass per i quarti di finale. Questa sera però non sarà facile per la squadra di Tuchel espugnare il Da Luz di Lisbona e quindi non escluderei un pareggio con gol.

Pierre-Emerick AubameyangImago

PSG-Barcellona (20:45)

Il Barcellona è in netto vantaggio nei precedenti con il PSG e ha sempre sconfitto i parigini negli ultimi 3 incontri, ma il club degli sceicchi non perde in casa da quasi un anno, ovvero da ben 28 partite. Il Paris Saint Germain sta attraversando una stagione diversa dalle ultime visto che sta lottando ancora per la vetta della Ligue 1, ore distante 3 punti e occupata da un super Monaco. Senza Ibrahimovic i parigini sembrano faticare di più nel massimo campionato francese, ma comunque hanno dalla loro un super Cavani che viaggia a ritmo serrato verso la conquista della scarpa d’oro dei maggiori campionati europei. Il tecnico Emery conosce molto bene il Barcellona visto i suoi trascorsi al Siviglia, ma per questa difficile partita dovrà fare a meno di Thiago Motta, di Pastore, del nuovo acquisto Guedes e forse anche del suo pupillo Krychowiak.



Il Barcellona come sempre può contare sul suo tridente delle meraviglia: Messi è il capocannoniere di questa Champions (10 goal + 2 assist), Neymar il miglior assist-man della massima competizione europea (7 assist + 2 goal) e Suarez insegue a -1 Cavani per il titolo di scarpa d'oro. La squadra di Luis Enrique arriva dai 6 goal segnati sul campo dell' Alavés e anche nella precedente trasferta ha sbancato 1-2 il Calderon, fortezza dell' Atletico Madrid . In questa super sfida preferisco nettamente il Barcellona e vedo la squadra di Luis Enrique come la favorita per il passaggio del turno. Già negli anni passati, infatti, i parigini hanno sempre faticano negli scontri con i blaugrana e quest'anno la squadra di Emery non mi ha quasi mai entusiasmato…