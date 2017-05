La Champions vale doppio per Allegri: è caccia al decimo trofeo personale

Domenica pomeriggio, grazie alla vittoria sul Crotone che ha sancito la vittoria del sesto scudetto consecutivo per la Juventus, Massimiliano Allegri è diventato il primo allenatore italiano ad aver fatto il doble campionato-Coppa Italia per tre volte consecutive, tutte, ovviamente, sulla panchina bianconera. E se il 3 giugno la Juventus dovesse sollevare nel cielo di Cardiff la Champions League, non coronerebbe soltanto il sogno Triplete, ma raggiungerebbe anche la doppia cifra nei trofei messi in bacheca, entrando, di fatto, nell'elite degli allenatori della storia del nostro Paese.

Champions: una cerchia ristretta

In questo momento, Allegri è a quota 9, al settimo posto in coabitazione con Arrigo Sacchi, che di Champions League (allora Coppa dei Campioni) ne ha conquistate due con il suo Milan, battendo nel 1989 la Steaua Bucarest e il Benfica l'anno successivo: il sesto posto in questa speciale classifica è lì, tenuto da Nereo Rocco, 10 trofei in carriera e, anche lui, bi-campione d'Europa, sempre alla guida del Milan, nel 1963 contro il Benfica e nel 1969 contro l'Ajax. La vittoria a Cardiff permetterebbe ad Allegri non soltanto l'aggancio a Rocco, ma anche l'ingresso in una ristretta cerchia di allenatori italiani che sono saliti sul tetto d'Europa: finora solamente 7, con Carlo Ancelotti (3 volte), Giovanni Trapattoni, Fabio Capello, Marcello Lippi e Roberto Di Matteo ad aggiungersi ai già citati Sacchi e Rocco.

Massimiliano Allegri, Juventus, 2016-17 (Getty Images)Getty Images

La bacheca di Allegri

Sette come i titoli già conquistati da Allegri sulla panchina della Juventus, con il triplo doble tra il 2015 e il 2017 e la Supercoppa del 2015, quest'anno mancata per la sconfitta contro il Milan, la ex-squadra con cui Allegri ha conquistato gli altri due trofei della bacheca, con l'accoppiata scudetto-Supercoppa del 2011. I titoli sarebbero in realtà 11 se considerassimo anche le leghe minori, visto che, prima di sbarcare in Serie A, il tecnico della Juventus ha stupito con il Sassuolo, vincendo il campionato di C1 nel 2008 e la Supercoppa di categoria contro la Reggiana.

A questi andrebbero poi ad aggiungersi i riconoscimenti individuali, perché Allegri è sempre stato un tecnico apprezzatissimo ovunque abbia lavorato: per due volte è stato insignito della Panchina d'Oro, con la Juventus nel 2015 e con il Cagliari nel 2009, alla sua prima e stupefacente avventura nella massima serie, così come ha ricevuto l'analogo premio di categoria per la straordinaria stagione con il Sassuolo nel 2008. E per tre volte è stato nominato Miglior allenatore al Gran Galà del calcio, nel 2011 alla guida del Milan e nelle ultime due edizioni per i successi ottenuti in bianconero.

2017, Massimiliano Allegri, LaPresseLaPresse

Il più vincente? Trapattoni

Nonostante il percorso di Allegri sia stato relativamente veloce e ricco di soddisfazioni, la strada per raggiungere il podio degli allenatori italiani più vincenti è ancora molto lunga e tortuosa: al primo posto, infatti, si trova Giovanni Trapattoni, con 22 trofei complessivi, braccato però da Carlo Ancelotti, secondo a quota 19, e destinato a operare il sorpasso a breve. Chiude il podio Marcello Lippi, con 18, e seguono Fabio Capello (14) e Roberto Mancini (13).