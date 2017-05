La Flop 11 del ritorno delle semifinali di Champions League

Le semifinali di ritorno di Champions League hanno consegnato le due sentenze già praticamente scritte una settimana fa, ma ora finalmente ufficiali: Juventus e Real Madrid si sfideranno a Cardiff per la 19esima volta nella loro storia.

Tra i pali nessuno si è reso autore di particolari danni, quindi nella nostra peggior formazione possibile si gioca senza portiere.

Dietro però c’è l’imbarazzo della scelta. Il Monaco ha mostrato tutti i suoi limiti difensivi, specie con Raggi e Mendy che sugli esterni hanno sofferto non poco entrando negativamente nel primo gol della Juventus e in generale lasciando tante occasioni ai bianconeri. C’è anche spazio però per il fallo criminale di Glik che lascia l’ex granata al centro di questa difesa insieme a un Varane in versione ‘pollastro’ sul rigore regalato a Torres e che ha fatto passare una brutta mezz’ora ai suoi.

In mediana il trio Koke-Casemiro-Bakayoko è una scelta poco brillante. L’uomo in maglia Atleti parte bene – come tutta la squadra – ma poi alla lunga non riesce a incidere; Bakayoko si conferma discretamente acerbo per un appuntamento così importante e il mediano del Real Madrid va a lungo in crisi sui ritmi alti imposti nel primo tempo.

Davanti due che non l’hanno praticamente mai vista. Falcao a Torino è controllato alla grande dalla difesa della Juve; Torres invece, rigore conquistato escluso, non combina praticamente nulla.