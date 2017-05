La Flop 11 dell'andata delle semifinali di Champions League

Le semifinali d’andata di Champions League hanno consegnato due sentenze che, se non sono verdetti, sono comunque ipoteche: Real Madrid e Juventus sono a un passo dalla finale e di conseguenza Atletico e Monaco sono quasi ai saluti.

Tra i giocatori che hanno deluso in porta troviamo Subasic che sul secondo gol si è fatto sorprendere sul suo palo: anche se non poteva fare miracoli, il croato è tutto fuorché una sicurezza. La difesa è formata da Savic e Godin, la coppia dei colchoneros che è naufragata di fronte a CR7, oltre a Glik, in affanno sul Pipita, e Filipe Luis, il ritratto dell’imbarazzo in casa Atletico.

Video - Il segreto del Monaco, un centro sportivo unico al mondo 01:17

Fabinho a destra era molto atteso, ma è stato un flop sotto ogni punto di vista così come Bakayoko, parso non all’altezza di partite del genere, e Gabi, crollato dinnanzi a Kroos e Modric. Lemar non ha mantenuto le promesse nel match con la Signora mentre in attacco il tandem è quello dei gol sprecati: Gameiro ha avuto una sola chance ma se l’è divorata al cospetto di Navas mentre il Tigre ha fallito una ghiotta opportunità passando il pallone a Buffon. Loro al ritorno dovranno farsi perdonare.