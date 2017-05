La moviola di Juventus-Monaco: Glik calpesta il ginocchio di Higuain, andava espulso

Per la terza volta in questa stagione sulla strada per l’Europa, la Juventus si trova l’olandese Kuipers: uno dei direttori di gara più esperti e quotati d’Europa. Nelle due precedenti occasioni la Juventus non è mai uscita sconfitta, l’ultimo precedente risale allo 0-0 di tre settimane fa contro il Barcellona.

Barcellona-Juventus (Kuipers)

2’ USCITA DI BUFFON SU FALCAO: FALLO IN ATTACCO O RISCHIO PENALTY? – C’è subito materiale per la moviola, sull’angolo battuto corto da Moutinho da sinistra spiove un cross a centroarea, Buffon esce ma non prende il pallone e finisce per colpire Falcao, appostato in area piccola alla ricerca dello stacco aereo, con un braccio teso. L’arbitro non fischia nulla e fa riprendere il gioco con una rimessa in gioco dal fondo. Difficile esperimersi ma certamente il portierone bianconero ha rischiato qualcosa in questo frangente.

4’ PALO DI MBAPPE’ MA IL GIOCO E’ FERMO PER IL FUORIGIOCO – Il Monaco continua a spingere e Mbappé scattando in evidente offisde, da posizione defilata arriva a battere a rete e a prendere un palo clamoroso. L’assistente di Kuipers però ferma giustamente il gioco ravvisando giustamente il fuorigioco.

39’ FALCAO STENDE CHIELLINI, PRIMO AMMONITO – Per il primo giallo bisogna attendere la chiusura del primo tempo: a centrocampo, Falcao nel tentativo di rubare palla a Chiellini entra in scivolata e stende da dietro il difensore juventino. Giallo giusto.

51’ MENDY SCALCIA LA PALLA VERSO IL GUARDALINEE: In apertura di secondo tempo arriva il secondo giallo per il Monaco. Mendy dopo un fallo fischiato su Dybala, scalcia il pallone di rabbia contro il guardalinee. Kuipers lo ammonisce e lo grazia dato che ci poteva stare anche un provvedimento più severo.

74' GLIK CALPESTA IL GINOCCHIO DI HIGUAIN, KUIPERS NON VEDE NULLA: Al minuto 73’ l’episodio che rovina un match corretto ed avvelena il finale. Glik perde completamente la testa e con un intervento chiaramente volontario, calpesta di proposito il ginocchio di Higuain a terra. L’argentino resta per diversi minuti a terra ma Kuipers incredibilmente non vede nulla e non estrare il rosso diretto che era sacrosanto.

2017, glik, Higuain, Juventus-Monaco, EurosportEurosport