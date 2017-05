La moviola di Monaco-Juventus: Chiellini graziato da Lahoz meritava l'espulsione

Mateo Lahoz, incontra per la seconda volta nella sua carriera la Juventus in Champions League. L’esperto fischietto iberico ha arbitrato una sola volta la Vecchia Signora, nel 2015 nell’andata degli ottavi di finale contro il Borussia Dortmund terminata 2-1 a favore della squadra di Allegri. Quella stagione i bianconeri raggiunsero la finale, chissà se succederà ancora una volta… Nel frattempo ecco gli episodi più contestati della partita.

20’ BONUCCI SU FALCAO, GIALLO GIUSTO – La partita si scalda al 20’, quando Lahoz è costretto a tirare fuori il primo cartellino giallo del match. Bonucci stende con un fallo da dietro Falcao nel cerchio del centrocampo e sotto gli occhi dell’arbitro. Giallo ineccepibile dell’arbitro che poteva anche concedere il vantaggio, visto che i francesi.

37’ FABINHO AFFOSSA PJANIC, CARTELLINO GIALLO – Sul finire del primo tempo, Lahoz ammonisce anche un giocatore del Monaco: Fabinho reo di entrare con troppa vigoria su Pjanic nella propria trequarti di rigore.

39’ CONTATTO MBAPPE’-CHIELLINI, TIMIDE PROTESTE DEL MONACO – In chisura di primo tempo, Mbappé in area di rigore finisce a terra su un contrasto con Chiellini. Il gioiellino monegasco vorrebbe un rigore ma l’intervento del difensore azzurro appare onesto e non falloso.

45’ SPALLA O MANO DI MARCHISIO AL LIMITE DELL’AREA – Prima del fischio di metà tempo, proteste di Bakayoko per un presunto tocco di mano di Marchisio nella trequarti bianconera. Il replay non toglie completamente i dubbi anche se il centrocampista bianconero sembra colpire la palla con la spalla e non con il proprio braccio.

2017, Lahoz ammonisce Chiellini, Monaco-Juventus, Getty ImagesGetty Images

52' SPALLATA DI BAKAYOKO-BONUCCI IN AREA, PROTESTE DEL MONACO - Nella ripresa altre proteste dei monegaschi con la terna per un presunto penalty non concesso. Bonucci nel tentativo di contenere Bakayoko, allarga un po' il braccio e ostacola il centrocampista mascherato del Monaco. Lahoz lascia correre, anche se il difensore se la cava con un pizzico di mestiere e rischia un po' allargando l'alettone e disinteressandosi del pallone.

58' AMMONITO MARCHISIO, INTERVENTO DURO SU FABINHO - Prima del raddoppio della Juventus con Higuain, Lahoz tira fuori il terzo giallo. Il giocatore sanzionato è Marchisio reo di bloccare la ripartenza di Fabinho con un fallo da tergo sotto gli occhi dell'arbitro. Decisione ancora una volta giusta del direttore di gara.

69’ CHIELLINI RISCHIA IL ROSSO PER UNA GOMITATA SU FALCAO – Al minuto 69’ l’episodio più contestato del match: Chiellini in un duello aereo con Falcao, rifila una gomitata in piena faccia al centravanti colombiano. Lahoz propende per il giallo ma ci poteva stare anche il rosso perché l’intervento è veramente scomposto e ‘cattivo’.

89’ CHIELLINI DURISSIMO SU GERMAIN, CI STAVA IL SECONDO GIALLO – Graziato sulla gomitata di Falcao, Lahoz chiude ancora una volta un occhio non sanzionando con un ammonizione, un durissimo tackle di Chiellini su Germain. Il numero 3 bianconero è in ritardo e non trova il pallone.