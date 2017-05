La Top 11 del ritorno delle semifinali di Champions League

Le semifinali di ritorno di Champions League hanno consegnato le due sentenze già praticamente scritte una settimana fa, ma ora finalmente ufficiali: Juventus e Real Madrid si sfideranno a Cardiff per la 19esima volta nella loro storia.

In porta per una volta troviamo Keylor Navas, autore di salvataggi importanti nella difficile serata – almeno inizialmente – del Real Madrid. Poi dietro è Juve show, con le certezze firmate Barzagli e Chiellini e lo stato di forma di un Dani Alves al momento fuori portata per tutti.

In mezzo al campo tanto Real Madrid, col dominante cervello di Modric e un Isco sempre più in palla dentro questo Real Madrid (a proposito, chissà se a Cardiff Zidane pagherà la tassa Bale o continuerà ad affidarsi a lui). Ma anche Pjanic e quel Saul che aveva aperto i sogni rimonta dell’Atletico.

Davanti è presto fatta. La freschezza di Mbappé, che riesce comunque a brillare nel doppio confronto e mette fine ai 690 minuti di imbattibilità di Buffon; Mario Mandzukic, guerriero e trascinatore della Juventus ma soprattutto tornato al gol anche in Champions a distanza di mesi (non segnava dalla trasferta di Siviglia); e naturalmente Karim – The Dream – Benzema, che con un’illusione ottica si fuma l’intera difesa dell’Atletico Madrid e trasforma l’incubo Calderon nel sogno Cardiff.