La Top 11 dell'andata delle semifinali di Champions League

Le semifinali d’andata di Champions League hanno consegnato due sentenze che, se non sono verdetti, sono comunque ipoteche: Real Madrid e Juventus sono a un passo dalla finale.

In porta troviamo un monumentale Buffon che ha fermato le lancette e si è confermato saracinesca con una parata che ha ricordato il Mondiale 2006. In difesa Dani Alves, la mozza azzeccata da Allegri, che agendo come esterno alto ha messo a ferro e fuoco la difesa del Monaco. In mezzo Bonucci, nonostante una mezzora di assestamento e non Chiellini (che ha rischiato di essere espulso) con Sergio Ramos, colonna dei blancos. Marcelo completa il reparto arretrato: è stato incontenibile sulla corsia sinistra.

Video - Mandzukic, il cuore pulsante della nuova Juventus di Allegri 01:27

La coppia di centrocampo è del Real: Modric e Kroos, qualità e quantità, un tandem unico in Europa. I trequartisti sono Dybala e Mandzukic, classe e sacrificio, oltre allo stratosferico Cristiano Ronaldo, un uomo che macina record capace di stendere l’Atletico con una tripletta. Davanti Higuain che, con la sua doppietta, ha rotto il digiuno in Champions: al Louis II è stata la sua notte.