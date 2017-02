Lavagna tattica: individualismo contro organizzazione, l'eterna sfida di Real Madrid-Napoli

Qualche mese fa, nell’introdurre la finale di Champions League tra Real e Atletico Madrid, definimmo quella partita come una guerra dei mondi. Una sfida tra due allenatori agli antipodi come Zinedine Zidane e Diego Simeone. Da un lato, l’individualismo e il talento merengue. Dall’altro, il collettivo e il tatticismo colchonero. Peccato aver utilizzato quella definizione per il match di San Siro. Perché domani sera al Bernabeu andrà in scena qualcosa di molto simile e al contempo molto differente. Il match degli ottavi tra Blancos e Napoli. Proviamo a capirne di più di questa seconda guerra dei mondi, come sempre con l’aiuto di Wyscout.

I quattro giocatori più produttivi dal punto di vista realizzativo del Real Madrid tra campionato e Champions League. Spicca ancora una volta la centralità di Cristiano Ronaldo. Ma, visto l’infortunio di Gareth Bale, manca un vero partner. Specie se si considera che dal 7 dicembre in avanti, Benzema ha segnato soltanto una rete in cinque partite di campionato.

Zidane e Sarri, diversi in tutto

Con tutti i distinguo del caso, Real Madrid e Napoli sono diverse come sono differenti Cavs e Warriors nell’NBA. Da un lato il gioco imperniato sul talento più dominante (LeBron James come Cristiano Ronaldo), dall’altro il game-plan come risorsa principale per esaltare il collettivo. Certo, Maurizio Sarri non ha uno Steph Curry come accade a Steve Kerr, ma non si può dire che per questo il suo calcio non sia il più divertente in circolazione da qualche tempo a questa parte (di certo lo è in Italia). E nelle differenze rintracciabili in quanto a stile di gioco, è fin troppo facile leggere un diverso background nei due personaggi che si siederanno in panchina. Il Pallone d’Oro campione di tutto da una parte, l’uomo in tuta dall’altra. Chi la gavetta non sa nemmeno cosa sia e chi ha dovuto scalare la montagna partendo dal pianoterra. Ma, se davvero può esserci partita tra Merengues e Azzurri, lo dobbiamo proprio a loro. All’ancelottismo al ribasso proposto dal francese e al sacchismo riveduto e corretto proposto dal partenopeo.

I quattro giocatori più produttivi dal punto di vista realizzativo del Napoli tra campionato e Champions League. Come era difficile da pronosticare, gli azzurri si comportano meglio dei rivali nonostante sia chiara la centralità di Mertens. Lo spirito associativo dei partenopei emerge anche da queste statistiche base. Specie se si aggiunge quello che ormai è il quinto beatle” del gruppo. Quel Piotr Zielinski capace di segnare 3 gol e 6 assist in stagione, ma soprattutto di entrare in 8 reti nelle ultime 10 uscite (3 gol e 5 assist).

La partita di Zidane

Il momento del Real Madrid è molto meno roseo di quanto il primo posto nella Liga possa suggerire. Il ko a Siviglia dopo 284 giorni e 40 partite senza sconfitta ha aperto qualche falla nel sistema dei Blancos. Le fatiche del Mondiale per Club si sono fatte sentire al punto da presentare sabato a Pamplona una formazione visibilmente imballata, nonostante il turno di campionato dribblato la settimana precedente. Cristiano Ronaldo non sprinta come un tempo, Benzema è a secco da inizio gennaio e Sergio Ramos non sembra brillante. Almeno quanto è chiaro che, se Carvajal recupererà in tempo, sarà qualcosa di molto simile a un azzardo. Zidane ha provato ad arginare la valanga sperimentando una difesa a tre molto prudente, un sistema che di fatto si traduce in un 5-3-2 puro. Ma i riscontri – dal ko di Siviglia al successo tirato con l’Osasuna – non sono stati incoraggianti. Perché la retroguardia non è comunque a tenuta stagna e, in ogni caso, si rinuncia a un giocatore di qualità. Il motivo? Presto detto. Il Real non sa scendere in campo per giochicchiare, ha bisogno di andare a viso aperto. E, da questo punto di vista, ha offerto risposte decisamente più interessanti il 4-4-2 con James Rodriguez e Isco esterni visto nel finale a Pamplona. L’obiettivo di Zidane sarà quello di irretire il Napoli con il possesso palla e verticalizzare all’improvviso sulle fiammate di Cristiano Ronaldo. Sperando che la costruzione bassa sia agevolata da un certo "miedo escenico” trasmesso agli avversari dal fattore Bernabeu.

Tutti i problemi che può creare questo Cristiano Ronaldo. Non il migliore, nemmeno lontanamente paragonabile a quello visto nel 2016. Ma pur sempre una minaccia costante, specie se – come accade senza Bale – può muoversi centralmente. La vera prima punta, adesso, è lui. Contro l’Osasuna è arrivato al gol attraverso un’azione provata e riprovata. Benzema ritorna sulla trequarti per dialogare con i centrocampisti, scambiarsi di posizione e confondere la difesa. CR7, nel frattempo, continua ad alternare movimento e contromovimento verso e dalla porta avversaria. Per ogni retroguardia, a un certo punto, diventa difficile decidere se marcarlo o lasciarlo andare. Tutto ciò finisce per creare notevoli problemi alla linea del fuorigioco, fino a quando non accade che questa si abbassi e arrivi dalla mediana un lancio filtrante perfetto.

Ancora più emblematica è la rete segnata sabato da Lucas Vazquez. Ronaldo fa almeno tre volte il movimento già citato, fino a quando non arriva un lancio. La difesa scommette che la palla vada al portoghese, è attratta dal suo modo di attaccare la porta. Ma CR7 ignora la palla, fa un velo e libera l’area all’arrivo di Vazquez. Che segna indisturbato. Sarri chiede ai suoi di non guardare i movimenti dell’avversario. Ma i difensori del Napoli saranno così bravi da non farsi distrarre dal Pallone d’Oro in carica?

Maurizio Sarri - Napoli 2017LaPresse

La partita di Sarri

Se il Real Madrid non ha nelle corde un approccio eccessivamente difensivista, il Napoli non può nemmeno permetterselo. Per ragioni strutturali – e nonostante il blasone – Sarri è obbligato a impostare la gara sui consueti binari. Quelli del gioco collettivo, del continuo cambio di posizione tra gli interlocutori e della velocità in ripartenza. A maggior ragione da quando i partenopei hanno virato verso una prima punta atipica (parlare di "falso nueve" sarebbe inappropriato) come Mertens. Una svolta che ha prodotto 18 partite di fila senza sconfitta, eguagliando la serie ottenuta da Sarri nella sua prima stagione al San Paolo. Ma anche una mossa che obbliga il Napoli a giocare ancora meglio di quanto non accadesse prima. Lasciare la fisicità agli altri (specie sui calci piazzati) può essere un problema. Compensare con velocità in ripartenza e tecnica nello stretto, invece, potrebbe addirittura far saltare il banco.

Il gol di Zielinski contro il Genoa è la prova di come il Napoli possa scardinare anche difese folte e basse, a patto che giochi ad alta intensità e con soluzioni di prima. Ghoulam avvia l’azione, mentre Mertens esce dalla posizione di prima punta e lascia la zona centrale dell’area a Insigne. Il terzino, però, appena scaricata la palla entra in area andando a rimpiazzare il belga. La pressione aumenta, i punti di riferimento per la difesa diminuiscono. E, alla fine, è tilt. Con palla che finisce a Zielinski, stabile tra le linee al di fuori dell’area...

Il gol di Insigne contro il Milan dovrebbe suonare da campanello d’allarme per Zidane, forse ancora di più del gioco collettivo di Sarri. Perché in quell’occasione, così come è accaduto spesso da quando Mertens gioca da prima punta, i partenopei sono riusciti a segnare con due soli passaggi. Da Allan a Mertens e da Mertens a Insigne. Un contropiede frutto di un mix letale di velocità, tecnica e conoscenza reciproca. Allan avvia l’azione recuperando al limite della propria area e lanciando nello spazio Mertens che, a sua volta, serve Insigne senza nemmeno guardare il compagno. Il Real Madrid, spingendosi in avanti, dovrà stare attento anche a questi aspetti. Cosa che non è accaduta spesso...

Zinedine ZidaneAFP

Le conclusioni

A Zidane è bastato spremere il sei politico da tutti i suoi effettivi per arrivare in cima al mondo, a Sarri probabilmente non basterà nemmeno spremere il dieci da ogni suo giocatore per passare il turno. La differenza tra Real Madrid e Napoli è anche e soprattutto qui. In un organico che permette di andare oltre ogni ostacolo, nel gioco che maschera le carenze strutturali della rosa. La certezza è una. Se al Napoli non tremeranno le gambe, avremo una partita sino in fondo. E, dunque, anche un ritorno al San Paolo pieno di incognite per i Blancos. Ad Hamsik e compagni serve l’impresa. Ma, ancor di più, confermare la bontà del proprio piano tattico anche su un campo storicamente ostico, specie per le italiane. Serve qualcosa di molto simile a quanto accadde nel 1989 al Milan di Arrigo Sacchi. Non tanto nella semifinale di ritorno, quando il Real fu schiantato con un 5-0, quanto nell’andata al Bernabeu. Un 1-1 stretto stretto per i rossoneri, che diedero una lezione di calcio (e di fuorigioco) ai Merengues allenati da Leo Beenhakker. Chissà che non sia proprio un erede di Sacchi a ricalcare i passi del maestro di Fusignano...