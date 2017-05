Lavagna tattica: Juventus-Real Madrid, la finale del postmoderno tattico

Domenica 10 luglio 2016, va in scena la finale dell’Europeo. Francia da una parte, Portogallo dall’altra. In mezzo, la sensazione che l’idea di calcio di cui si erano fatte portatrici le due migliori formazioni dell’Europeo rapprensentasse una netta controtendenza rispetto a quanto ammirato nell’ultimo decennio dalle formazioni di punta. O, quanto meno, costituisse una rielaborazione ai minimi termini del guardiolismo imperante dal 2008 in avanti. Sabato 3 giugno 2017, a quasi un anno di distanza, troveremo di fronte Juventus e Real Madrid. E, anche alla luce di quanto accaduto nella stagione appena conclusa, viene spontaneo pensare che si sia davanti a una conferma delle sensazioni avute la scorsa estate in Francia. Proviamo a capire perché, come sempre con l'aiuto di Wyscout.

Così vicini, così lontani

Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane sono portatori sani di un verbo meno affascinante rispetto a quello dei santoni del calcio mondiale. Eppure a dir poco imperante in una fase come quella attuale, transitoria o meno che sia. Se è indubbio che, per caratteristiche tecniche e impianto tattico, Juventus e Real Madrid siano promotrici di due modelli calcistici differenti, è innegabile che siano accomunate da svariati tratti distintivi. In primis, la scelta di un ritmo cadenzato e quasi mai esasperato. E tutto ciò che ne consegue. Pressing adottato ma con giudizio, vale a dire prediligendo la gestione delle forze. Cura del possesso palla finalizzata alla verticalità. E anche una dote camaleontica. Ovvero la capacità di adattarsi all’avversario senza doversene vergognare. Fondamentali di gioco frutto della rielaborazione di un calcio andato per la maggiore fino a qualche tempo fa, idee che paiono un vestito perfetto per corazzate come Juve e Real. Squadre dotate di campionissimi ai quali non sempre è possibile chiedere il massimo sforzo in favore del collettivo, formazioni impegnate su tre fronti e sempre a rischio di esaurimento delle scorte energetiche e nervose.

Le fasi offensive di Juventus e Real Madrid non sono più così difformi, specie se si analizza l'ultimo periodo con Isco in campo al posto di Bale. Tanta forza d'urto, un centravanti dotato di doti finalizzative smisurate supportato da un trequartista abile sia nella conclusione che nell'assist. E una punta obbligata al sacrificio, Mandzukic come Benzema.

Se l’unica ideologia è la vittoria

Basterebbe il motto bonipertiano. Ma, in questo caso, c’è anche altro. E ci riferiamo alle caratteristiche tattiche della Juventus. Una squadra che, nel triennio successivo a quello di Antonio Conte, ha imparato l’arte del cambiare volto a seconda dell’occasione. Mantenendo sempre il controllo del campo, pur non disdegnando di chiudersi in difesa a protezione del risultato. Un percorso giunto alle soglie della perfezione nel corso della cavalcata europea di questa stagione, specie da quando Allegri si è convertito al 4-2-3-1. Esemplare, da questo punto di vista, il doppio confronto con il Barcellona. Con momenti di sofferenza, certo, ma anche senza gol subiti. Dando una sensazione duplice: di poter sempre far male all’avversario una volta entrati nella metà campo altrui e di essere nati per non concedere facili occasioni da gol a Messi e compagni. Di nuovo, contro il Monaco è stato ancora aggiustato il tiro con un 3-4-2-1 che ha escluso Cuadrado in favore di Barzagli. Un nuovo aggiustamento, figlio di una logica di base inequivocabile. L’unica ideologia è la vittoria. Pertanto, adattarsi – e cambiare – non è affatto un segno di debolezza. Contrariamente a quanto in molti si erano illusi di poter pensare negli ultimi anni.

L’evoluzione più rilevante del Real Madrid nella stagione attuale, il progressivo avvicinamento di Cristiano Ronaldo al ruolo di prima punta. Una situazione tattica che aumenta la libertà del portoghese e ne diminuisce i compiti in fase di non possesso, portando a un ulteriore impegno di Benzema. In questa prospettiva, il possesso palla è finalizzato essenzialmente a liberare spazi per gli inserimenti di un centrocampista in supporto a CR7.

Benvenuti nel calcio postmoderno

Il percorso di Zidane, da questo punto di vista, non può essere paragonato in toto a quello decisamente più elaborato vissuto da Allegri. Eppure, nel suo piccolo, il francese ha dimostrato di essere sullo stesso filone non disdegnando gli aggiustamenti. Non soltanto con il passaggio al 4-3-1-2 dovuto all’inserimento di Isco al posto dell’infortunato Bale. Ma anche sperimentando la retroguardia a tre nel momento più difficile della stagione, quello invernale. Per non parlare del definitivo adattamento di Cristiano Ronaldo al ruolo di prima punta, con buona pace per il sacrificato Benzema. Piccoli aggiustamenti che non sarebbero stati possibili in un calcio monolitico, modifiche essenziali per non scontentare uno spogliatoio sempre propenso al mugugno e confermare la potenza d’urto dell’attacco come punto di forza merengue. Con una differenza importante rispetto al postmoderno juventino. Libertà in attacco e sacrificio in difesa è un motto che sembra valere sempre meno per un Real Madrid che in questa Champions League ha mantenuto la propria porta imbattuta soltanto una volta. L’esatto opposto di quanto accade sul fronte bianconero. Anche per questo non ci sarebbe affatto da stupirsi se, sabato sera a Cardiff, non fossero i favoriti a spuntarla. Un anno fa a Saint-Denis, in fondo, accadde la stessa cosa.