Lavagna tattica: Juventus, rispetto al 2015 è un altro Monaco: ma, per te, potrebbe essere meglio...

Sono passati due anni dall’ultima volta in cui il Monaco e la Juventus hanno incrociato le armi. Allora come adesso, la squadra di Leonardo Jardim si proponeva come sorpresa della Champions League. Ma, nel 2017, si tratta di un gruppo con caratteristiche totalmente differenti. Un cambiamento di pelle sviluppato parallelamente – anche se con più scossoni – rispetto a quello della Vecchia Signora. Una mutazione che esaminiamo con l’aiuto di Wyscout.

Il pressing del Monaco. Se due anni fa era soprattutto una squadra che difendeva bassa, adesso sa quando spingersi avanti. Un processo di maturazione parallelo a quello della Juventus, ma anche un atteggiamento che potrebbe creare problemi notevoli alla costruzione bassa dei bianconeri.

Cosa è cambiato rispetto al 2015

L’allenatore è lo stesso, ma il volto del Monaco è irriconoscibile rispetto a quello che due anni fa affrontò la Juventus nei quarti e fu eliminato da un rigore di Arturo Vidal. Otto titolari differenti, un altro modulo (allora era un 4-3-3/4-2-3-1, adesso un 4-4-2) e uno sviluppo della manovra decisamente più brillante rispetto al 2015. Due anni fa, segnarono 68 gol (1,30 di media) e ne subirono 35 (0,67) in 52 partite stagionali. Ora, hanno prodotto 146 reti (2,56) subendone 68 (1,19) in 57 match. Presto fatto. Se allora si trattava della squadra che alternava Dimitar Berbatov e il primo Anthony Martial in attacco, adesso è soprattutto l’undici guidato da uno dei tandem più pericolosi d’Europa: Radamel Falcao e Kylian Mbappé. Rispettivamente 28 e 24 gol in stagione.

In alto (tra sinistra e destra) il Monaco che affrontò la Juventus nei quarti del 2015. In basso, le probabili formazioni dei monegaschi in vista delle semifinali di questa edizione. Se dire quale delle due squadre sia più forte è questione di gusti, è innegabile che siano cambiati otto titolari e l’impianto tattico di Jardim.

Il fattore Mbappé-Falcao

Di loro, si è già parlato parecchio. Il vecchio leone e la nuova leva del calcio internazionale, due prime punte che fanno coppia come è accaduto di rado nella storia recente di questo sport. Sono semplicemente uno spettacolo, ma anche una minaccia concreta per la difesa della Juventus. Perché due attaccanti che si passano la palla e sanno integrare le proprie qualità fanno la differenza, sempre e comunque. E, soprattutto, permettono alla squadra di essere imprevedibile nonostante una costruzione di gioco molto lineare. Mbappé e Falcao si dividono gli spazi in profondità, si alternano negli strappi e nel pressing, mescolano velocità e potenza. In una squadra del genere, in sostanza, fanno tutta la differenza del mondo.

Due gol segnati dal Monaco in questa stagione. La situazione tattica è la stessa. Gli uomini di Jardim recuperano palla a centrocampo con il sacrificio di una delle due punte, poi rilanciano con il più semplice dei passaggi in profondità. Lì dove uno tra Mbappé e Falcao è rimasto in agguato per non permettere alla difesa avversaria di salire adeguatamente. Si crea una spaccatura tra i reparti avversari, colmata dalla corsa del centravanti monegasco e dal supporto immediato del resto della squadra. E, dal nulla, nasce un contropiede. Il Monaco difendeva in modo simile anche due anni fa, ma non aveva questa esplosività in ripartenza.

Video - Quando l'Europa scoprì Kylian Mbappé: fenomeno già con l'Under-19 01:03

L’importanza delle fasce

Anche ora, come accadeva due anni fa, il Monaco si difende basso. Solo che ora riparte più in fretta. Si tratta di una squadra meno equilibrata e più divertente, anche perché alla fase offensiva contribuiscono tutti, in modo da attivare sistematicamente le catene sulle fasce. A sinistra, dove spinge costantemente il terzino Mendy e l’esterno mancino Dirar taglia sfruttando le sovrapposizioni di Bakayoko. E a destra, lì dove è soprattutto Bernardo Silva a entrare nel campo per concedere l’ampiezza a Touré e fungere da regista occulto della squadra. Anche per questo, Joao Moutinho ha perso spazio senza che il Monaco diminuisse in qualità. Adesso è una squadra che gioca su ritmi più alti, con una fisicità marcata e una tecnica in velocità invidiabile.

L’autogol di Bender a Dortmund è sì un errore difensivo, ma nasce da un recupero palla alto associato a un’immediata copertura degli spazi offensivi da parte del Monaco. Che, appena può, non teme di spingere in alto i terzini, sovrapponendoli agli esterni di centrocampo. Un 4-4-2 che sa esprimersi alla grande a viso aperto.

Una squadra più forte, ma più facile da affrontare

È un paradosso bello e buono. Eppure, potrebbe essere la vera sintesi di questo articolo. Perché il Monaco del 2017 è più divertente e forte di quello del 2015, ma per la Juventus sembra una formazione più facile da affrontare rispetto all’edizione tutta difesa bassa e lotta di due anni fa. Anche perché, se il punto di forza degli uomini di Jardim è il contropiede, usare questo stratagemma contro i bianconeri non è affatto semplice. Specie se, Cuadrado da una parte e Mandzukic dall’altra, garantiranno le dovute coperture ai terzini. La battaglia sulle fasce sarà ancora più determinante degli uno contro uno in zona centrale.