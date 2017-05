Le 5 verità che ci ha lasciato Atlético-Real Madrid

1 - Il Real Madrid segna sempre (in qualsiasi modo)...

Il Real Madrid è una macchina da gol e anche in una serata no come quella del Calderón, gli uomini di Zidane sono riusciti ad andare a segno con la rete di Isco. Il guizzo dell'andaluso vale in pratica la qualificazione, un po' perché annulla il vantaggio dei colchoneros un po' perché taglia le gambe ai giocatori di Simeone che fino a quel momento avevano dominato in campo. Non c'è niente da fare, in qualunque modo i blancos riescono a segnare: sugli sviluppi di corner o punizioni, su azioni ben manovrate in campo aperto o su acuti dei singoli. Contro il Real bisogna sempre stare attenti, e non è un caso se la squadra di Madrid ha eguagliato il record di partite consecutive in gol del Bayern Monaco (61 partite dalla stagione 2012/2013 a quella 2013/2014). Tutto è cominciato il 30 Aprile 2016 con la vittoria per 1-0 sulla Real Sociedad, da allora 167 gol fatti in 61 partite con una media di 2,74 reti a partita. In questo lasso di tempo i migliori marcatori sono stati Cristiano Ronaldo (39 gol), Morata (20) e Benzema (18). La statistica impressionante, è che in queste 61 partite sono stati ben 20 giocatori ad andare a segno: il Real Madrid è infatti la squadra che manda a rete più giocatori di tutta Europa nelle ultime due stagioni. E contro la Juventus si cercherà il 500esimo gol in Champions League...

La ripartizione dei gol nelle ultime 61 partite

Competizioni Reti segnate Liga 102 Champions League 34 Coppa del Re 22 Mondiale per club 6 Supercoppa europea 3

" Non ho proprio capito come Benzema sia riuscito a fare quella giocata. Ho provato a chiederglielo a fine partita ma mi ha detto che non vuole svelare i suoi trucchi. Beh, il calcio non è solo gol, ma anche assist e grandi giocate. Ecco cos'è Benzema e cosa può dare al Real Madrid. [Zidane su Benzema dopo la gara del Calderón] "

2 - ...Ma concede sempre qualcosa

C'è sempre il rovescio della medaglia e se il Real Madrid trova sempre un modo per segnare, è anche una squadra che concede sempre occasioni agli avversari. Al contrario della Juventus, i blancos hanno realizzato un solo clean sheet in stagione in Champions in 12 partite giocate. Gli uomini di Zidane infatti hanno subito gol nella doppia sfida contro lo Sporting e peggio ancora contro il Legia Varvasia (4 reti incassate in due partite). Poi Napoli, Bayern Monaco e Atlético Madrid, insomma delle grandi squadre ma non è possibile che il Real subisca così tanto in ogni partita. Ghiotta chance quindi per la Juventus che avrà sicuramente occasioni per colpire e affondare con i vari Higuaín, Dybala e Mandzukić (considerando che i bianconeri hanno anche una tenuta difensiva superiore rispetto agli ultimi avversari del Real Madrid).

3 - Fermare il Real Madrid? Bisogna bloccare Kroos e Modrić

Si conferma, una volta di più, che il fulcro della squadra di Zidane è il centrocampo. Senza le qualità di Kroos e Modrić il Real Madrid perde idee e concretezza in ambo le fasi. Nella gara d'andata il tedesco era stato fondamentale per il gioco del Real, con precisione incredibile nell'impostare da centrocampo oltre ad un ruolo oscuro davanti alla difesa. Prezioso anche il croato, sempre in sintonia con l'attacco, con diversi passaggi illuminanti per la coppia Ronaldo-Benzema. Nella gara del Calderón, invece, il duo di mezzo del Real è andato in confusione visto la continua pressione della linea mediana dell'Atlético Madrid. Fin quando i padroni di casa hanno avuto le energie necessarie per bloccare i due centrocampisti del Real, la Remontada era un concetto possibile. Dal 42' in poi il castello di sabbia è inevitabilmente crollato, con Kroos e Modrić a rompere le catene. E dire che nonostante le difficoltà, il croato era stato il migliore dei suoi prima del gol di Isco e il tedesco è proprio entrato nell'azione della rete messa a segno dall'andaluso. Nella ripresa, con la pressione dell'Atlético calata sui portatori di palla del Real, Kroos e Modrić hanno fatto quello che hanno voluto. Ergo, per battere il Real bisogna fermare prima Kroos e Modrić, non un'impresa tanto semplice.

Precisione passaggi nella fase ad eliminazione diretta 2016/2017

Giocatore Precisione passaggi* 1. Toni KROOS (Real Madrid) 93,5% 2. Thiago MOTTA (PSG) 93,2% 3. Thiago ALCÁNTARA (Bayern Monaco) 91,7% 4. Philipp LAHM (Bayern Monaco) 91,7% 5. Marco VERRATTI (PSG) 89,6% 6. Luka MODRIĆ (Real Madrid) 89,5%

*dati whoscored.com

4 - Keylor Navas ha ritrovato la tranquillità tra i pali

Una delle buone notizie per il Real Madrid è sicuramente la serenità ritrovata di Keylor Navas, parso molto più brillante in questa fase della stagione. Nella prima parte del 2017 aveva collezionato qualche papera incredibile, vedi la gara d'andata degli ottavi contro il Napoli o quella in campionato contro il Betis. In questi ultimi mesi, invece, il costaricano ha rimesso le cose al proprio posto, soprattutto nella propria testa. Non c'è più quella incertezza vista nella prima parte di stagione e si è rivisto quel Gato che aveva fatto innamorare il Real Madrid nell'estate del 2014 e che era stato decisivo contro l'Italia durante la fase a gironi dei Mondiali in Brasile (1-0 a Recife con Navas insuperabile). Anche contro l'Atlético Madrid, l'ex Levante ha sfoderato una grande partita: subito decisivo su Koke, per poco non neutralizza il rigore a Griezmann, poi chiude la propria porta parando i tentativi di Carrasco, Gameiro e ancora Griezmann. La sua tenuta fisica e mentale potrà essere un fattore (positivo o negativo dipende dai punti di vista) in ottica finale.

5 - Simeone è un allenatore da prendere al volo

Menzione speciale per Diego Simeone. L'Atlético Madrid va vicinissimo al miracolo ed il merito è tutto del tecnico argentino. Se l'ex Catania aveva commesso qualche errore dal punto di vista tattico nella gara d'andata, è stato geniale nel preparare la vuelta al Calderón. Approccio della squadra fantastico, come se fosse una finale, e molti accorgimenti che fanno saltare gli schemi difensivi del Real Madrid. L'Atlético blocca le fasce laterali, Marcelo non riesce a superare la metà campo, e Saúl è magistrale nell'aggredire su Kroos e Modrić. Peccato che questa rivoluzione duri solo per un tempo, poi i colchoneros tornano alla realtà e vengono eliminati. Grandissima prestazione però dell'Atlético, con Simeone che regala un sogno... Un tecnico così è da prendere al volo, sia per le sue intuizioni che per la sua capacità di motivare l'intero gruppo (soprattutto giocatori non proprio considerati top player). In ottica calciomercato l'Inter non dovrebbe avere dubbi: Simeone è l'uomo giusto, capace anche di attirare grandi giocatori verso di sé...

" All. Diego SIMEONE 6,5 - Meriterebbe un bel 10 per i primi 42 minuti, ma il Real Madrid in un modo o nell'altro segna sempre. Lui conferma però il suo mantra, se ci credi ce la puoi fare e il suo Atlético ha sfiorato di pochissimo il miracolo. [Le pagelle di Atlético Madrid-Real Madrid] "