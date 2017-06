Le 5 verità che ci ha lasciato Juventus-Real Madrid

Juventus Football Club: hai un problema serio con la partita secca

da Cardiff - C’è chi nasce per le finali, e c’è chi le finali le perde. E nessuno, in Europa, perde le finali come la Juventus. Sette su nove, cinque consecutive. Un record non certo invidiabile per un club il cui motto sulle maglie è “Vincere è l’unica cosa che conta”. Assai più preoccupante è però il rendimento qui dentro, come se la partita secca fosse un difetto genetico, un DNA guasto e non modificabile. Sui 180 minuti la Juve ha poche rivali in Europa, come dimostrano le 6 finali raggiungete da quanto questa competizione si chiama Champions League - record condiviso con Milan e Real Madrid - ma quando arriva l’ultimo atto, qualcosa si blocca. E a questo punto non può più essere un caso. Esattamente come a Monaco di Baviera, Amsterdam, Manchester e Berlino, anche Cardiff ci ha detto che la miglior Juventus è rimasta a Torino, portando nella capitale gallese la spenta controfigura della squadra vista nella doppia sfida col Barcellona, tanto per citarne una. E se la finale è la partita dei dettagli, il dettaglio non trascurabile sarebbe in una bella seduta dallo psicanalista. Perché per capire cosa succede alla Juve nell’atto decisivo serve anche l’aiuto di Freud.

La sconfitta pesante non cancella una stagione da record

Nel 4-1 subito dal Real Madrid c’è la dimensione di un mezzo disastro, ma la serata, nonostante le attese (e le pretese), non cancella quanto prodotto dalla Juventus in stagione. Il record di sei scudetti consecutivi resta lì da vedere come il successo di Coppa Italia. Dominante dentro i confini, a lunghissimi tratti splendente anche in Europa, perdente - come sempre - sul più bello. Max Allegri esce dalla conferenza stampa di Cardiff e si lascia sfuggire, sibillino, coi cronisti, un “Poi vi spiegherò perché non eravamo 50 e 50…”. Parlano rabbia e delusione di chi a caldo - come buonissima parte dell’intero Paese - ci aveva creduto, ma il tempo è galantuomo e la stagione della Juventus - come il suo fatturato record - restano un successo anche con l’ennesima medaglia al collo degli sconfitti.

Gigi Buffon, che serataccia

Se nella notte più importante dell’anno vieni tradito dal tuo giocatore più rappresentativo, capisci che c’è davvero qualcosa che non va. Per lui si erano spesi ovunque nel globo, raccontando la carriera e auspicando un successo che sarebbe stato la perfetta chiusura di un giocatore leggendario. La leggenda diventa invece incubo quando più conta, con Buffon che da Cardiff gioca la peggiore non solo delle sue tre finali perse, ma delle partite viste quest’anno. Quel pallone di Casemiro, seppur deviato, era tutto fuorché una saetta. Specialmente per chi l’ha visto partire dal vivo. Ma Cardiff ci insegna che non tutte le favole hanno il loro lieto fine. E dunque…

Ronaldo nell’apparenza, Modric e Kroos nella sostanza

Ha vinto la squadra più forte d’Europa. Dimostrando in questa stagione che “fortuna” è un termine utilizzabile fine a un certo punto. Il Madrid di Zidane si è espresso come perfetta sintesi di un’orchestra che ha nel suo tenore la prima donna indiscussa e indiscutibile, ma che senza il lavoro sublime di chi ci sta dietro non avrebbe lo stesso straordinario effetto. E se così Cristiano Rolando è l’apparenza e viaggerà spedito verso il quinto pallone d’oro, il premio della critica è per un’intelaiatura in mediana che rasenta la perfezione: Kroos e Modric sono artisti del centrocampo moderno, splendidi rappresentanti di uno spartito dove polmoni, cervello e tecnica raggiungono la loro massima espressione. Vedere per credere come hanno spazzato via le velleità di una Juventus, lì in mezzo, nel secondo tempo, riscopertasi piccola piccola.

Quale eredità lascia alla Juventus questa finale?

Più che una verità, una verità legata a una domanda. Il poker del Madrid è uno schiaffo che a differenza di Berlino 2015 ha lasciato sulle guance della Juventus tutte e 5 le dita. Come reagiranno i bianconeri nella prossima stagione? Riprenderanno imperterriti l’ennesimo tentativo di scalata alla montagna, forti di una lezione in più da portarsi nel bagaglio dell’esperienza, o subiranno il contraccolpo psicologico? Domanda tutto fuorché scontata nella sua risposta. Mandzukic sarà disposto a giocare un altro anno da terzino? Buffon in porta si ripeterà a questi livelli? Chiellini e Khedira reggeranno integri un’altra intera stagione? Il ciclo, che pareva volgere al termine e che in questa serata avrebbe dovuto avere il suo climax, sarà in grado di rigenerarsi? La scoppola dell’ex Zidane lascia alla Juventus, oltre alla beffa, anche questo grande interrogativo. E fino alla prossima stagione, la verità, è che nessuno in casa Juve ne conoscerà la risposta.