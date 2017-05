Le 5 verità che ci ha lasciato Real Madrid-Atletico

1 - Cristiano Ronaldo è il Re di Coppe

In Champions, è incontenibile. Con la tripletta all'Atlético Madrid raggiunge quota 103 gol nella massima competizione europea: 51 nella fase a gironi, 52 nelle partite della fase ad eliminazione diretta; 13 nella storia delle semifinali, superando anche un certo Alfredo Di Stéfano. Non abbiamo più aggettivi, ormai, per etichettare uno come CR7 che continua ad essere devastante (per numeri e prestazioni) nella Coppa dalle grandi orecchie, se ricordiamo inoltre i 5 gol messi a segno al Bayern nel turno precedente. Certo, Ronaldo non può fare sempre il fenomeno (vedi la gara di campionato contro il Barcellona), ma quando è in serata non ce n'è per nessuno, anche grazie alla sua posizione da attaccante centrale.

Classifica dei marcatori della Champions (all time)

Giocatore Gol* 1. Cristiano RONALDO** 104 2. Lionel MESSI** 94 3. González Blanco RAÚL 71 4. Ruud VAN NISTELROOY 60 5. Andriy SHEVCHENKO 59 6. Karim BENZEMA** 51 7. Thierry HENRY 51 8. Filippo INZAGHI 50 9. Alfredo DI STÉFANO 49 10. Zlatan IBRAHIMOVIĆ** 49

*compresi turni preliminari

**giocatore ancora in attività

2 - Griezmann è molto lontano da Messi e Ronaldo

Da Cristiano Ronaldo a Griezmann. Proprio in questa gara, l'attaccante francese voleva dimostrare di saperci fare e di essere - ormai - ai livelli del portoghese e di Messi. La gara del Bernabéu ha detto piuttosto il contrario, con il giocatore di Mâcon ancora una volta rimandato a Settembre dopo le performance non proprio sufficienti nelle grandi partite (vedi la finale della scorsa edizione di Champions o la finale degli ultimi Europei). Ad oggi solo Hazard del Chelsea può cercare di mantenere la loro scia, ma per ora Ronaldo e Messi sono di un altro pianeta.

" Antoine GRIEZMANN voto 5 - A parte gli schemi con Godin su punizione non ne azzecca una. Finisce ingabbiato nella difesa dei blancos. [Le pagelle di Real Madrid-Atlético Madrid] "

3 - Modrić-Kroos: il miglior centrocampo del mondo

A guidare il Real Madrid verso la vittoria è stato anche e soprattutto il suo centrocampo. Da una parte Modrić, dall'altra Kroos per non dimenticare Casemiro in mezzo a fare da filtro senza rischiare (questa volta) il cartellino rosso. 83 i passaggi tentati da Modrić (94% di precisione), 104 quelli provati da Kroos (96,2% precisione) per un pacchetto di centrocampo invidiabile a tutto il mondo. La linea mediana del Barcellona ormai ha perso il suo brio e va avanti di episodio in episodio, e anche quella del Bayern Monaco non può considerarsi così completa. Il centrocampo del Real Madrid è stellare e anche per la Juventus (in caso di finale) sarà veramente difficile limitare il trio di mezzo della squadra di Zidane.

4 - I soliti errori di Simeone per un Atlético che non sfata il tabù (in Champions) Real Madrid

Se in campionato l'Atlético Madrid riesce sempre a mettere in difficoltà il Real Madrid, in Champions la squadra di Simeone non riesce a sbloccarsi e a vincere la propria timidezza e la propria sfortuna. Quarto anno di sfide tra le due compagini in Europa, ma ad avere la meglio è ancora la squadra di Zidane in un match che sa molto di déjà vu. Soliti errori da parte della squadra di Simeone, dall'approccio alla gara alla formazione poco equilibrata: ok le assenze sulla fascia destra, ma Koke esterno di centrocampo resta un dubbio inspiegabile, oltre alla presenza di Gameiro al posto di Fernando Torres. Tante le scelte sbagliate, tanti i (soliti) errori per l'Atlético Madrid.

5 - Benzema e non Morata: l'ex Juve non può più restare al Real Madrid

Dalle scelte di Simeone a quelle di Zidane: ancora una volta il tecnico francese ha deciso di preferire Benzema a Morata, al centro dell'attacco del Real Madrid. Una scelta che diventa sempre più discutibile, alla luce delle prestazioni dell'ex Lione. Anche contro l'Atlético, il classe '87 non è incisivo come dovrebbe e solo la difesa di un pallone sul 2-0 di Ronaldo gli regala la sufficienza nel derby d'andata. Stupisce sempre di più la presenza di Morata in panchina, tanto che non viene concesso nemmeno un quarto d'ora all'ex attaccante della Juventus sul 2-0 per i padroni di casa. Qui descriviamo solamente tanti dubbi (i nostri) per il mancato utilizzo del classe '92, ma la certezza - o meglio la verità che viene svelata da questa gara - è che Morata non può più fare la riserva al Real Madrid. L'attaccante in questione ha tante offerte in giro per l'Europa e scalpita per trovare un nuovo progetto vincente; solo due anni fa decideva la semifinale di Champions a favore della Juventus (proprio contro il Real), ora non può fare solo la riserva di Benzema...