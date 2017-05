Le pagelle di Atlético-Real Madrid 2-1

>Atlético Madrid<

Jan OBLAK 6,5 - Come al solito è uno dei più positivi, si fa subito sentire su Casemiro, poi è provvidenziale su Kroos ma Isco lo punisce in tap-in. Anche nella ripresa realizza diversi buoni interventi.

José María GIMÉNEZ 5 - Parte bene, mettendo in difficoltà Marcelo sulla fascia destra. Poi la frittata al 42', quando lascia semaforo verde a Benzema. (dal 57' Thomas TEYE PARTEY 5,5 - Il suo ingresso regala all'Atlético un assetto sicuramente più offensivo, ma il ghanese sbaglia tantissimo).

Stefan SAVIĆ 5 - Sembra avere una buona serata dopo i primi duelli vinti con Cristiano Ronaldo. Poi l'azione horror che permette al Real di segnare. Una 'giocata' del genere non si può vedere in una semifinale di Champions.

Diego GODÍN 5 - Perfetto nei primi 41 minuti, nell'occasione del gol di Benzema - però - anche lui si addormenta facendo passare con troppa facilità il francese.

Filipe LUÍS 6 - Spinge forte sulla fascia sinistra, cala però nella ripresa con l'Atlético che smette di attaccare dalla sua parte.

Yannick FERREIRA CARRASCO 6 - Non è continuo anche se le sue fiammate mettono in ginocchio la difesa del Real Madrid.

Fernández GABI 6 - Ci mette grande aggressività, a volte troppa. Per 42 minuti questo atteggiamento paga, fino al gol di Isco che spegne i sogni di tutto il Calderón.

Atlético Madrid vs. Real MadridGetty Images

Ñíguez SAÚL 7 - È una locomotiva in mezzo al campo, lo si vede in tutte le posizioni e al 12' trova il gol del vantaggio. Un momento è l'attaccante aggiunto della squadra di Simeone, il momento dopo è vicino alla propria area di rigore ad aggredire su Kroos e Modrić. È anche l'ultimo a fermarsi, voleva chiudere con una vittoria sul Real...

Jorge KOKE 5,5 - Si attendevano anche le sue geometrie in mezzo al campo, ma il classe '92 non è sempre preciso ad impostare. (dal 76' Ángel CORREA 6 - Non male come approccio alla gara, anche se il discorso qualificazione era ormai chiuso).

Antoine Griezmann Atletico Madrid Real Madrid 2017LaPresse

Antoine GRIEZMANN 5,5 - Segna dal dischetto il momentaneo 2-0, ma a parte quello è un mezzo fantasma nell'area avversaria. Non sfrutta la giornata no di Varane e Sergio Ramos e nel finale litiga con il pallone e con Keylor Navas.

Fernando TORRES 5,5 - Fa molto movimento nell'area avversaria, andando a lottare con Varane e Sergio Ramos. È vero che guadagna un calcio di rigore, ma è altrettanto vero che non tenta mai la conclusione verso la porta di Navas. (dal 56' Kévin GAMEIRO 5 - Entra a giochi ormai chiusi, però fallisce due palle gol facili facili).

All. Diego SIMEONE 6,5 - Meriterebbe un bel 10 per i primi 42 minuti, ma il Real Madrid in un modo o nell'altro segna sempre. Lui conferma però il suo mantra, se ci credi ce la puoi fare e il suo Atlético ha sfiorato di pochissimo il miracolo.

Video - Tutto il Simeone pensiero: "Se ci credi, tutto è possibile" 01:33

>Real Madrid<

Keylor NAVAS 7 - Subito decisivo su Koke, poi becca in rapida successione due gol (peccato per il rigore dove per poco non neutralizza il tentativo di Griezmann). Dopo chiude la saracinesca e dice di no ai vari Carrasco, Gameiro e Griezmann.

Luiz DANILO 4,5 - Pronti e via e fa un fallaccio su Filipe Luís con tanto di giallo. Non dà mai una mano in chiusura e si perde spesso l'uomo sulla fascia. Il Real spera di ritrovare Carvajal per la finale.

Raphaël VARANE 4,5 - Tra lui è Danilo è difficile scegliere il peggiore. Il francese gioca col fiato sul collo per tutta la gara, e fa la frittata al 15' regalando un penalty ai colchoneros (poi concretizzato da Griezmann). Anche nel secondo tempo perde spesso il suo uomo, con Navas provvidenziale a chiudere ogni volta.

Sergio RAMOS 5,5 - In apnea totale in avvio di gara, poi riesce a risvegliarsi con il passare dei minuti. La giornata no di Varane non lo aiuta.

Sergio Ramos Isco Atletico Madrid Real Madrid 2017LaPresse

Vieira MARCELO 6,5 - Non dà una grande mano nel primo tempo, anzi soffre tantissimo Carrasco e Giménez. Gioca un'altra partita nella ripresa, dalle sue parti non passa più nessuno e serve molti palloni interessanti in avanti.

Luka MODRIĆ 6,5 - L'unico a salvarsi nel Real Madrid prima del gol di Isco. È l'unico che fa ambo le fasi, con delle buone diagonali davanti alla difesa e buone giocate in avanti. Partita di sacrificio per il croato, che vale però tantissimo in ottica finale.

Carlos CASEMIRO 5 - Dovrebbe essere lui a dare la carica a centrocampo, ma viene superato ad ogni affondo dell'Atlético Madrid. Sempre sotto ritmo. (dal 77' Lucas VÁZQUEZ sv - Qualche fiammata sulla fascia nel finale, ma il risultato è già scritto).

Toni KROOS 6,5 - Fatica nel primo tempo nel traffico del centrocampo dell'Atlético, col passare dei minuti trova però il ritmo giusto e comincia ad impostare. Entra nella giocata del gol di Isco e controlla nella ripresa.

Alarcón ISCO 6,5 - Anche lui è molto opaco in avvio di gara e sull'1-0 per l'Atlético spreca un clamoroso contropiede a campo aperto. È però lesto nel finale di primo tempo, dove in tap-in batte Oblak e manda il Real Madrid in finale. Gol che vale triplo. (dall'87' Álvaro MORATA sv - Anche l'ex Juventus timbra il cartellino, troverà proprio la sua ex squadra in finale).

Video - Ronaldo il Fenomeno vs Cristiano Ronaldo: chi è il più forte? 01:01

Cristiano RONALDO 6 - È proprio lui a perdersi Saúl in occasione del vantaggio dell'Atlético Madrid ma poi si riscatta con qualche giocata. È lui che fa partire l'azione dell'1-2, mentre nella ripresa sfiora in un paio di occasione il gol del pareggio (poi lo trova, ma è in fuorigioco).

Karim BENZEMA 7 - Per 41 minuti è un fantasma, poi la giocata che dà ossigeno al Real Madrid. Nella ripresa sfiora anche un gol di testa, ma il 2-1 è comunque sufficiente per andare in finale. (dal 76' Marco ASENSIO sv - Un buon quarto d'ora per lui, ma tocca pochi palloni).

All. Zinédine ZIDANE 6 - Difficile dare un'insufficienza ad un allenatore che porta la sua squadra in finale di Champions per il secondo anno consecutivo, ma l'approccio del Real Madrid è stato da incubo. Per quanto visto nel primo tempo l'Atlético l'avrebbe meritata tutta la qualificazione. Riesce però a sistemare le cose col passare dei minuti, e nel secondo tempo i blancos sono in totale controllo.