Le pagelle di Benfica-Borussia Dortmund 1-0

EDERSON 8 - Fantastico. Dice di no a qualunque avversario lo metta alla prova: Dembelé, Piszczek, Reus, Pulisic e forse ce ne siamo dimenticati qualcuno. Senza dimenticare, ovviamente, il rigore parato. Se il Benfica la scampa è quasi tutto merito suo.

Nelson SEMEDO 6 - Una spizzata di testa negli ultimissimi minuti salva il Benfica dal pareggio. Intervento decisivo da parte di un giocatore che, pur non avendo la possibilità di sganciarsi, gioca un match attento e di personalità.

LUISÃO 6 - Nei momenti di maggior pressione del Benfica rischia di crollare anche lui. E solo Ederson, nella ripresa, lo salva dopo un pasticcio in area. Decisivo però per servire a Mitroglou la palla del vantaggio.

Victor LINDELÖF 6 - Salva tutto su Dembelé, rimediando un taglio a un sopracciglio: un tuffo che si rivelerà decisivo. Rischia di crollare, ma non lo fa.

ELISEU 6 - Praticamente piantato sulla linea difensiva, è bravo a chiudere ogni spazio e a non consentire al Borussia Dortmund di sfondare dalla sua parte. Gara di sacrificio.

Eduardo SALVIO 6,5 - Il più propositivo anche nel primo tempo, quando è l'unico a non accettare la passività dei compagni. Peperino che non si ferma mai, dopo il vantaggio è uno sfogo per tenere palla e partire in contropiede.

PIZZI 5,5 - Inizia malissimo, con un pallone perso che porta al primo errore sotto porta di Aubameyang. Poi rientra in partita, ma rimane in sofferenza con il palleggio continuo del Borussia Dortmund.

Ljubomir FEJSA 5 - Stranamente in netta difficoltà, tanto da commettere più errori banali, tra cui il mani da rigore: per sua fortuna, per due volte viene graziato da Aubameyang.

André CARRILLO 5 - Inizia bene, con un paio di spunti rapidi che lasciano presagire ben altra serata. Ma ben presto si eclissa, venendo sostituito all'intervallo (dal 46' Filipe AUGUSTO 6 - Porta una maggiore copertura a centrocampo, consentendo al Benfica di passare al 4-3-3. Aggressivo e costante nel pressing)

Rafa SILVA 5 - Nettamente il meno coinvolto tra i giocatori offensivi del Benfica. Non riesce a sbloccarsi nemmeno nella ripresa, tanto da essere tolto da Rui Vitoria (dal 67' Franco CERVI 5,5 - Entra in un momento delicato, con il Borussia Dortmund alla ricerca del pari. Trova pochi palloni giocabili)

Kostas MITROGLOU 6,5 - Impotente per un tempo, è micidiale in uno dei pochissimi palloni toccati in tutta la gara: suo il gol che regala gara-1 al Benfica (dal 75' Raul JIMENEZ s.v.)

All. Rui VITORIA 6 - Per buona parte della partita fatica a imporre alla propria squadra un pressing coordinato e un'organizzazione adeguata. Deve ringraziare Ederson e Mitroglou.

Roman BÜRKI s.v. Sì, senza voto. Perchè di parate vere non ne deve compiere e perché non ha colpe sul gol di Mitroglou. Paradossalmente spettatore non pagante.

Lukasz PISZCZEK 6,5 - Nonostante il ko si comporta bene, salendo spesso dalle parti di Ederson senza riuscire però a trovare il guizzo giusto. Anche per un po' di sfortuna.

Sokratis PAPASTATHOPOULOS 6 - Balla immediatamente contro Salvio, che lo grazia. Poi si contraddistingue per precisione nei passaggi e solidità difensiva, pur nella sconfitta.

Marc BARTRA 6 - Primo regista della squadra, sfrutta i suoi piedi buoni per proporre lanci e idee. Attento in difesa, si guadagna il rigore che poi Aubameyang si farà parare. Perde però precisione nell'ultima parte di gara.

Eric DURM 5,5 - Terzino travestito da esterno, denota tante difficoltà tecniche nelle giocate. Meglio quando sventaglia da destra a sinistra per Reus: lo fa in due occasioni, entrambe in maniera pregevole.

Julian WEIGL 6 - Riceve il pallone, alza la testa e lo tocca o lancia per il compagno libero. Un refrain che si ripete per tutta la gara. Anche troppo.

Raphael GUERREIRO 6,5 - Con il suo sinistro mortifero è pericoloso sia in inserimento che sui calci piazzati. Le sue iniziative portano concretamente a poco, ma non per colpa sua (dall'82' Gonzalo CASTRO s.v.)

Ousmane DEMBELÉ 5,5 - Tanto potenzialmente devastante quanto poco concreto. Libera benissimo Aubameyang davanti alla porta, ma non sempre fa la scelta giusta nell'ultimo passaggio. Cala nettamente nel secondo tempo.

Marcel SCHMELZER 6 - Ha tantissimo spazio per avanzare, puntare l'uomo e crossare. Ma non sempre lo sfrutta a dovere. Lodevole comunque per la sua corsa continua, anche se nella ripresa Salvio lo costringe a prendersi un giallo.

Marco REUS 5,5 - Deludente. Mette in mostra qualche buona giocata, ma sono solo lampi in mezzo a una partita in cui non riesce quasi mai a far valere la propria qualità superiore (dall'82' Cristian PULISIC 6,5 - Pur con pochi minuti a disposizione, è il più pericoloso in un finale d'assalto. Purtroppo per lui, il Benfica ha Ederson)

Pierre-Emerick AUBAMEYANG 4 - Ma è Aubameyang o il fratello scarso? Che serata per l'ex milanista: si divora due gol fatti davanti a Ederson e poi sbaglia orribilmente un rigore. Prima di essere mestamente sostituito (dal 62' Andre SCHÜRRLE 5,5 - Non fa molto più del gabonese. Se non altro non sbaglia l'impossibile come il compagno)

All. Thomas TÜCHEL 6,5 - Qualità, palleggio e verticalizzazioni. Manca solo il gol, ma il modo in cui il Borussia Dortmund approccia la gara in trasferta fa ben sperare in vista del ritorno.