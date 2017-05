Le pagelle di Monaco-Juventus 0-2

Le pagelle del Monaco

Danijel SUBASIC 5,5 – Non copre benissimo il suo palo di competenza sul secondo gol di Higuain. Il Pipita ha vita facile quando si tratta di trafiggerlo, meglio in un paio d'altre occasioni quando evita che il passivo sia ancora più ampio.

Nabil DIRAR 6,5 – Adattato in un ruolo non suo, sa essere spina nel fianco sulla fascia destra; quando va sul fondo i suoi cross sono sempre velenosi. Uno dei pochi a salvarsi.

Kamil GLIK 5,5 – Sbaglia poco o niente nel primo tempo, poi affonda in occasione della doppietta di Higuain. Svagato sul cross di Dani Alves.

JEMERSON 6 – Non ha colpe particolari sui gol incassati. Dignitoso.

SIDIBE 5,5 – Non stava benissimo, lo si è visto, e peraltro si è dovuto cimentare sulla fascia “sbagliata”. Spinge poco e soffre quando puntato in velocità.

FABINHO 5 – Una delle più grandi delusioni della serata: un fantasma in mezzo al campo, non riesce mai a caricarsi la squadra sulle spalle.

Bernardo SILVA 6,5 – Quando entra in possesso di palla è uno spettacolo per gli occhi: lui non delude, anzi, a tratti sembra predicare nel deserto. (82’ TOURE sv)

Monaco-JuventusGetty Images

Tiemoué BAKAYOKO 4 – Non segue Higuain sul gol dello 0-1 e perde un pallone sanguinoso da cui ha origine lo 0-2. Difficile fare peggio. Sciagurato (66’ JOAO MOUTINHO 6 – Entra e smista subito un paio di palloni interessanti. Meritava più spazio)

Thomas LEMAR 5 – Altro gioiellino svaporato al cospetto dello "squadrone" bianconero: pochi, pochissimi acuti, tanti palloni persi. Rimandati. (67’ GERMAIN 6 – Solo un Buffon in stato di grazia gli nega la gioia del gol).

Video - Quando l'Europa scoprì Kylian Mbappé: fenomeno già con l'Under-19 01:03

Kylian MBAPPE 7 – Ennesima conferma del suo valore, persino contro quella corazzata chiamata Juventus, persino in una semifinale di Champions. Pericolo costante per i difensori della Juventus ogni qual volta li può puntare in velocità. Primo tempo da gigante, ripresa luci e ombre, ma a dire il vero è servito poco e male. Rapidità e tecnica in ogni caso sono quelle del fuoriclasse: è sulla strada buona.

Radamel FALCAO 5,5 – Al contrario del compagno di reparto, lui marca visita. Spedisce un pallone molto interessante nelle mani di Buffon e ha vita dura, durissima, tra gli arcigni centrali della Juventus. Il Tigre oggi ha latitato.

Allenatore Leonardo Jardim 5,5 – Le sue colpe sono relative perché oggettivamente si è trovato ad affrontare un avversario nettamente più forte. Ha provato a giocarsela con le sue armi, ma il suo Monaco ha sbattuto contro una Juventus più forte, esperto e preparata su tutti i fronti.

2016/17 Champions League Juventus HiguainGetty Images

Le pagelle della Juventus

Gianluigi BUFFON 7,5 – Riflesso superbo sulla girata furtiva di Mbappe, tempismo perfetto nelle uscite, respinta a tempo scaduto sul colpo di testa di Germain a riecheggiare il riflesso su Zidane nella finale mondiale del 2006. E con la recita impeccabile del Louis II fanno 100 in Champions League. Leggendario.

Andrea BARZAGLI 6 – Qualche apprensione in avvio di match, quindi è (quasi) solo ordinaria amministrazione.

Leonardo BONUCCI 6,5 – Anche lui non parte benissimo, ma si riprende alla grande contribuendo ad innalzare un muro a protezione di Buffon. Solido e maturo.

Giorgio CHIELLINI 6,5 – Mezzo punto in meno per un cartellino rosso sfiorato in almeno due occasioni nella ripresa. Dalle sue parti, tuttavia, non si passa e il gioco - specialmente questa sera – vale assolutamente la candela. Dedizione totale alla causa per “Re Giorgio”.

ALEX SANDRO 6,5 – Forma una catena di sinistra formidabile con Mario Mandzukic: promosso anche in una serata dove non fa cose trascendentali. Non ne ha bisogno. Garanzia.

Claudio MARCHISIO 6,5 – Primo tempo in chiaroscuro, ripresa da signore del centrocampo dove assume il controllo delle operazioni. Si poteva forse dubitare di lui? (81' RINCON sv)

Miralem PJANIC 6 – Così così. Commette qualche errore di troppo in distribuzione palla e gioca leggermente sotto ritmo: attore non protagonista questa sera. (89' LEMINA sv)

DANI ALVES 8 – Da quando si ristabilito dalla frattura al perone non ha mai sbagliato un colpo. Anche stasera ha incantato: colpo di tacco e cross radiocomandato ad apparecchiare la doppietta di Higuain. Era stato acquistato proprio per eccellere in questo tipo di palcoscenici: ennesima dimostrazione dello straordinario fiuto di Marotta.

Paulo DYBALA 7,5 – Da un suo stratosferico colpo di tacco a centrocampo scaturisce l’azione dello 0-1 ma, non pago, va pure a ringhiare sugli avversari entrando nell’azione del secondo gol bianconero. Toda Joya.

Mario MANDZUKIC 7 – Solito encomiabile lavoro in entrambe le fasi di gioco: si esalta sempre più in copertura e ha la gamba per rilanciare l’azione. Simbolo di una Juventus mostruosa.

Gonzalo HIGUAIN 8 – Dopo sette partite a eliminazione diretta avare di gol si sblocca in Champions con due autografi d’autore, da attaccante di razza e al contempo campione vero. Lo aspettavano tutti al varco, pronti a stroncarlo, lui non ha tradito…E la sfida contro il suo passato si avvicina sempre più. Gladiatore. (77’ CUADRADO 6 – Entra nel vivo del gioco e sfiora lo 0-3 nel finale)

ALL. Massimiliano ALLEGRI 7,5 – Stratega formidabile: cambia a sorpresa le carte in tavola optando per la difesa a tre e ancora una volta ha ragione lui. Pratica Monaco ormai archiviata, a patto che i suoi rimangano sul pezzo (pochi dubbi in merito). La Juventus è la squadra più preparata tatticamente in Europa: cinica a tratti, spettacolare ad altri (vedi l'azione del primo gol). Basterà per avere la meglio sul Real Madrid? La sfida si preannuncia stellare.