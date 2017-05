Le parate di Buffon, la solidità della Juventus: un elogio alla cara e vecchia difesa

Non fa vendere magliette, non riempie gli stadi, non crea emulazione nei bambini, non rapisce l’occhio dei registi televisivi, dei montatoti, di coloro che devono produrre contenuto con lo scopo di attirare, intrattenere, emozionare. Ma fa, molto semplicemente, vincere. E ci riesce da sempre.

La difesa. O meglio, l’arte di saper difendere, ha saputo aspettare il suo momento; bistrattata da tutti coloro i quali per una vita non sono stati in grado di farlo come gli italiani – e per questo hanno attaccato, sminuito, qualche volta deriso il nostro calcio – la cara e vecchia difesa ha fatto passare paziente il decennio di ossessione catalana per il possesso, il controllo del pallone, il gol e lo spettacolo, e si è ripresentata puntuale come discriminante del successo di una squadra che al momento ne rappresenta il suo volto più cool: la Juventus 2016/17.

Dopo aver disinnescato i Cannoni di Navarone dell’attacco Bluagrana, facendo gridare i più alla fine di un Barcellona improvvisamente diventato brocco – (salvo ricredersi 4 giorni dopo quando Messi strapazzava il Madrid nel Clasico...) – i bianconeri – o meglio, la più forte fase difensiva al mondo – si sono ripetuti anche in quel di Montecarlo, lasciando a zero una squadra capace di timbrare il cartellino prima di ieri sera per ben 146 volte in stagione (in tutte le competizioni).

Eh già, perché il Monaco aveva ma perso (in Champions) al Luis-II prima di ieri sera; ma soprattutto era sempre andato in gol in casa dal novembre 2015 (sì sì, novembre 2015, non ci sono errori, 0-2 contro l’Anderlecht), presentandosi come mina-vagante che col suo mix di irriverenza e spensieratezza dei suoi giovani interpreti doveva essere una minaccia per la Juve.

Minaccia sulla carta... Perché il campo, ancora una volta, ci ha raccontato che difesa batte attacco; e in una Champions League dove si va in gol con la media di 3,04 reti a partita – la più alta di sempre – la fase difensiva della Juventus pare oggi più che mai un ulteriore valore aggiunto.

Un valore praticamente mai visto prima nella storia di questa competizione, se escludiamo l’Arsenal del 2005/06, capace di passare indenne tutta la fase ad eliminazione diretta – Real Madrid, Juventus, Villarreal – salvo poi arrendersi in finale al Barcellona (e qui i tifosi juventini sono autorizzati a tirare tutti gli scongiuri del caso).

Due gol in tutto l’anno nella competizione destinata alle migliori d’Europa, nessuno negli ultimi 621 minuti. E a rappresentanza di questo dato, un uomo per cui sono terminati gli aggettivi: Gianluigi Buffon. “Il Maradona dei portieri”, probabilmente, è la miglior definizione; perché come Diego dentro il campo è stato fenomeno unico, allo stesso modo Gigi lo è tra i pali. Il costante livello di eccellenza tenuto in carriera è un unicum; per un campione di longevità cui non esistono paragoni. A impressionare però sono ancora riflessi e la capacità di essere decisivo. Il tocco a mano aperta su Iniesta cambia l’intera trama dei quarti di finale; la parata su Germain al 90’ consente alla Juventus la semifinale di ritorno più agevole di sempre nella sua storia in Champions League.

Insomma, laddove non chiudono i ripiegamenti difensivi di Mandzukic o Cuadrado; laddove non tamponano i posizionamenti precisivi di Khedira, Marchisio e Pjanici; laddove non coprono gli interventi di Alex Sandro, Dani Alves o Lichtsteiner; laddove non arrivano Chiellini, Bonucci e Barzagli, c’è ancora, sempre e comunque Gianluigi Buffon. L’ultimo baluardo di un undici che sa sì attaccare e punire, ma che si difende come non si vedeva da tanto tempo. Una squadra e una generazione di fenomeni che continua a non subire gol, all’inseguimento di un sogno - Monaco permettendo – che sembra lontano ormai soltanto 90 minuti.