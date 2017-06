Ma quale sopravvalutato? Zidane come Sacchi, il primo a vincere due Champions consecutive

È un Real Madrid da record quello che ha battuto la Juventus a Cardiff. Seconda Champions consecutiva per la squadra di Zidane che ha dimostrato di essere la squadra più affamata, nonostante fossero i campioni in carica della Champions. Ma quali sono i reali meriti di Zidane? Dove c’è stata realmente fortuna? La verità, comunque, è che un allenatore non può vincere due Champions consecutive, solo per caso.

2 Champions consecutive, l’ultimo era stato Arrigo Sacchi

Il Real Madrid vince la Duodécima, ma fa molto di più. Dal passaggio alla Champions League (‘92/’93), mai nessuna squadra era riuscita a vincere due edizioni consecutive: Milan e Juventus avevano giocato tre finali consecutive a testa, vincendo solo una volta il trofeo, impresa poi non riuscita neanche a Manchester United, al Barcellona di Guardiola e al Barça di Luis Enrique. Alla fine, ce l’ha fatta invece il Real Madrid di Zidané che in 17 mesi ha vinto praticamente tutto. L’ultimo a riuscirci è stato Arrigo Sacchi con il Milan, ai tempi ancora della Coppa dei Campioni (Steaua Bucarest-Milan 0-4 nel 1989, Milan-Benfica 1-0 nel 1990). Una vera e propria impresa, non solo per la vittoria, ma per la fame che ha avuto il Real Madrid per tutta la stagione, che non pago del successo a San Siro di 12 mesi fa, si è ripetuto anche a Cardiff, a due settimane dalla vittoria del campionato.

Da non dimenticare il recordi di risultati utili consecutivi

In tutto questo, c’è da ricordare alcuni dei record che ha piazzato il Real Madrid in questa stagione. Record che aiutano solo se vinci, ma dati statistici che sottolineano la bontà della rosa della squadra di Madrid. Con la rete dell’1-0 di Cristiano Ronaldo, il Real allunga la sua striscia di partite consecutive con almeno un gol (ben 65 gare consecutive), striscia partita dal 9 Aprile 2015 con la vittoria casalinga sull’Éibar per 4-0. Altro record, almeno guaradando i confini spagnoli, quello dei risultati utili positivi con 40 partite senza perdere dal finale della stagione 2015/2016 fino a gennaio 2017, con il Siviglia di Jovetić a rompere l’incantesimo. Quel momento ha conciso con il periodo più buio della stagione del Real Madrid, ma col passare delle settimane e con i cambi tattici di Zidane, si è ricominciato a vincere fino al Doblete Liga+Champions League.

Le due intuizioni della stagione: Ronaldo fa il CR9, Isco il trequartista

È solo il più fortunato? Allena una squadra di campioni, chi non vincerebbe con il Real? Al netto di tutti gli episodi favorevoli o gli errori arbitrali della sfida contro il Bayern, sarebbe da ciechi non riconoscere il merito di questo Real Madrid e, nello specifico, di Zinédine Zidane. Se, nella stagione precedente, il tecnico francese si era ‘limitato’ a riportare la squadra al 4-3-3 di Ancelotti e soprattutto a riportare la calma in gruppo dopo i ritmi tesi con Benítez, in questa stagione, invece, Zidane ha cambiato le carte in tavola con alcune cambiamenti tattici che hanno portato il Real Madrid ad essere competitivo fino alla fine stagione, oltre ad una preparazione atletica che non ha mandato nessuno fuorigiri in vista del momento clou della stagione. Dal punto di vista tattico, c’è il cambio di posizione di Cristiano Ronaldo che da attaccante esterno è passato a fare la punta centrale, come fatto per un periodo al Manchester United. Un cambio condiviso con il portoghese, che in questo modo ha saputo accrescere ancor di più le sue doti realizzative e ha saputo risparmiarsi per ritrovare la condizione migliore nel finale di stagione. Per non parlare della gestione del modulo, all’indomani dell’infortunio di Bale con il passaggio al 4-4-2 con rombo a centrocampo. Isco trequartista a fare la differenza nella metà campo avversaria, con Modrić e Kroos più liberi di impostare e battere qualunque centrocampo in Europa.