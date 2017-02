Man City, Guardiola: "Il Monaco mi ha colpito molto, Lemar e Bernardo Silva sono fantastici"

Vigilia di Champions per il Manchester City di Guardiola che affronterà in trasferta il Monaco, una delle squadre con più gol all’attivo in Europa.

“È una compagine completa, e in Europa è quella che segna di più. Non sarà per nulla facile. Mi ha colpito molto, è un'ottima squadra. I terzini spingono come ali, i centrali di centrocampo sono intelligenti, forti fisicamente e bravi a inserirsi. Se parliamo di statistiche, allora basta pensare a quanti gol segnano, al numero di occasioni che creano e a quante poche gliene servono per andare in gol”.

“Gli esterni Lemar e Bernardo Silva sono fantastici, i terzini fanno avanti e indietro per 40 metri, 30 o 40 volte a partita. Il loro portiere poi ha grande esperienza. Sono davvero impressionato anche dal fatto che i giocatori più prestigiosi corrano come quelli più umili”.