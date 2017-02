Marco Verratti e la sera del miracoli: cronaca di una partita perfetta

“Prodigiosi!” titola l’Equipe. La sera dei miracoli, la stessa che cantava Lucio Dalla, porta alla luce la prima vera notte di gloria europea del Paris Saint Germain di Unai Emery. Una partita da sogno contro il grandeur del Barcellona, ridimensionato in novanta minuti proprio come fece il Bayern Monaco di Jupp Heynckes nel 2013. Fu 4-0 anche in quel 23 aprile, che in quel caso metteva sul piatto il passaggio alla finale di Wembley, che il Bayern vinse sul Dortmund con una rete di Robben nel finale. Ed è proprio da quel Bayern-Barcellona che i catalani non prendevamo quattro gol in Champions League. Celebriamo il Paris Saint Germain, cattivo, aggressivo e giustamente spietato, ma celebriamo soprattutto Marco Verratti, talento di casa nostra esploso in casa d’altri. Ieri la sua partita è stata sublime, al limite della perfezione, e si è interrotta soltanto a venti minuti dal fischio finale per un infortunio che si spera non esser grave.

Quella dell’abruzzese è stata una prova totale, coraggiosa ma di sostanza e qualità, efficace in ripiegamento ed in chiusura ma allo stesso tempo clamorosa quando era il momento di attivare i suoi compagni, di dare i tempi al gioco. Ha servito l’assist a Julian Draxler per il 2-0, ha sempre trovato soluzioni praticamente ad occhi chiusi, ha fatto ciò che ha voluto per settanta minuti. Verratti è stato quanto di più vicino si sia visto negli ultimi a Xavi Hernandez, un regolatore di gioco, capace di rallentare in orizzontale quando serviva ma allo stesso tempo di dare impulso in verticale quando era necessario pungere i catalani. Proprio ciò che al Barcellona manca, proprio ciò che il Barcellona cerca. Proprio ciò che il Barcellona vuole. Una personalità debordante, che non gli è mai mancata, ma che se viene messa al servizio di una squadra così in palla diventa assolutamente incontrollabile. I voti sui giornali francesi e parigini non sono infatti scesi sotto l'otto, a conferma del fatto che anche oltre le Alpi la sua prova è stata apprezzata e riconosciuta.

Alcuni dati per inquadrare, solo in parte, la sua prestazione: 59 palloni giocati, 90% di passaggi andati a buon fine, un assist, due occasioni create, quattro falli subiti, quattro contrasti vinti. Non sono però solo le cifre a dare smalto e corpo alla sua partita, perché il suo predominio è stato mentale, di personalità. Nei confronti di una squadra che, attacco a parte, ha sempre costruito a centrocampo i suoi successi. Ieri, pur recuperando a pieno regime Busquets ed Iniesta, i catalani non hanno trovato una medicina per fermare Verratti e Rabiot, che insieme all’abruzzese ha completato un capolavoro che andrà ora rifinito soltanto al Camp Nou tra tre settimane. Perché è vero che nessuno, in 185 occasioni nella storia della Coppa dei Campioni prima e della Champions League poi, è mai riuscito a risalire da un 4-0. Però è pur sempre il Barcellona, e come tale non va sottovalutato.

Ora la continuità

Celebriamo Marco Verratti perché, attualmente, è il più forte giocatore italiano di movimento e perché è un patrimonio, a prescindere dal fatto che giochi in Francia. È però paradossale che l’abruzzese, cresciuto nel Pescara ed esploso con Zdenek Zeman in Serie B, non abbia mai giocato un minuto in Serie A, ma in Ligue 1 ha trovato la sua definitiva consacrazione. A Parigi, nei suoi primi mesi, ha trovato un Carlo Ancelotti che gli ha dato fiducia, gli ha fatto da padre, e lo ha plasmato fino a farlo diventare quel centrocampista di caratura europea e mondiale che è ora. Un giocatore che però su questi livelli ora si dovrà confermare, è chiamato a dare continuità, anche e soprattutto in ottica nazionale, dove è molto atteso. In maglia azzurra, in realtà, Verratti non ha mai riproposto le prestazioni offerte con i parigini, ma il progetto di Ventura in chiave Russia 2018 ruota intorno a lui. Perché spesso Verratti, a fronte di prestazioni clamorose (ma mai ai livelli di ieri sera, probabilmente) ha dovuto affrontare il callo delle troppe ammonizioni, degli eccessi di foga, delle esagerate proteste, tanti piccoli dettagli che gli hanno sempre tolto qualcosa, oltre agli infortuni,(l'ultimo proprio ieri sera) che lo hanno frenato spesso e volentieri nell'arco della sua carriera. Una carriera che ora è ad un bivio, ma che ieri sera può aver imboccato la strada giusta.