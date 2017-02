Marek Hamsik: il faro del Napoli nella lunga notte di Madrid

Pensi a Marek Hamsik e non puoi fare a meno di collegare un semplice, quanto spesso sottovalutato, concetto: completezza. Nell’anno che lo porterà al suo trentesimo compleanno il capitano del Napoli sta vivendo quella che probabilmente è la sua miglior stagione di sempre, frutto di una maturità ed esperienza acquisite sul campo, e di una completezza – appunto – arrivata attarverso il passaggio di tutte le più o meno fortunate gestioni viste sotto il Vesuvio da 10 anni a questa parte.

E’ soprattutto lui la figura a cui il Napoli si affiderà nella doppia sfida da sogno contro il Real Madrid. Lui più di Insigne o Callejon; lui più di Mertens o Milik. E questo al di là del semplice fatto che al braccio destro potrti la fascia di capitano.

Nella supersfida contro i campioni del mondo di Zidane, Hamsik avrà lì in mezzo al campo il complicatissimo compito di dover gestire la pressione di una contropposizione a due dei migliori mediani del mondo: Toni Kroos e Luka Modric. Una missione in cui Hamsik cercherà di sdoppiarsi come da consuetudine in quel doppio ruolo che quest’anno lo vede di più lontano dalla porta, ma al tempo stesso più protagonista anche in fase di rifinitura e finalizzazione – come dimostra il record di reti in carriera in campionato nel girone d’andata e il totale di 11 complessive mette a referto fin qui in stagione.

Hamsik NapoliImago

Sulle spalle di Hamsik graverà anche buona parte dell’altra complicata facciata della sfida al Real Madrid: l’aspetto emotivo. Perché se è vero che Antonio Cassano ha scritto un messaggio a Lorenzo Insigne intimandogli di “Non guardare in alto perché lo stadio non finisce mai”, altrettanto vero è che Hamsik in questa squadra è alla fine insieme al duo spagnolo Reina-Albiol anche l’uomo con più esperienza internazionale, e di conseguenza il termometro di riferimento di un approccio alla sfida che non dovrà sconfinare tra le pericolose tacche del timore reverenziale o l’eccessivo furore agonistico. Hamsik dovrà quindi guidare i suoi dentro 180 minuti – di cui ‘decisivissimi’ i primi 90 – trasportando la maturità e l’esperienza acquisita in questi anni a un gruppo che in fondo, da questo doppio confronto, ha davvero tutto da guadagnare e nulla da perdere.

Mai però il momento per il centrocampista slovacco è sembrato essere più opportuno. La sua capacità di essere leader silenzioso ma risoluto, unita alla completa maturità reaggiunta dentro lo spartito dell’orchestra di Sarri, pone Hamsik – e il Napoli – davanti all’occasione della vita: legittimarsi anche agli occhi dell’Europa dopo quelli di un’Italia, ormai, che ha imparato a conoscere e apprezzare quanto da anni gli sta davanti. In bocca al lupo.