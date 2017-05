Mbappé ci crede: "Juventus grande squadra ma noi vogliamo arrivare in finale"

Sarà sicuramente un giocatore che infiammerà il mercato, ma per ora Mbappé vuole dare il meglio per il suo Monaco che vuole tornare in finale di Champions a 13 anni di distanza dall’ultima volta (nel 2004 con Deschamps). La Juventus resta la grande favorita della doppia sfida di semifinale, ma Mbappé crede nelle potenzialità della sua squadra.

" La Juventus è un grande club. Tutti conoscono la sua storia, i grandi calciatori che sono passati di lì e quelli che ci giocano tutt’oggi. È una grande squadra e ha eliminato il Barcellona che era tra i favoriti per la vittoria finale "

Il Monaco ci crede: obiettivo finale possibile

" I bianconeri hanno dimostrato di avere le carte in regola per vincere la competizione, ma anche noi abbiamo tutto ciò che serve e faremo di tutto per arrivare in finale. Buffon? È un portiere che ha lasciato il segno nella storia di questo sport, ed è uno dei migliori al mondo. Sono contento di giocare contro di lui. Ogni giorno lavori per affrontare giocatori come lui, e quando hai l'occasione di giocarci contro, vuoi dare il tuo meglio per batterli "

Il segreto del Monaco? Tutti si sacrificano per i compagni di squadra…

" In squadra ci sono tanti giocatori di qualità e tutti ci impegniamo l'uno per l'altro, per il quale abbiamo così tanti marcatori diversi. Vogliamo davvero vincere qualcosa insieme e per riuscirci non possiamo affidarci esclusivamente alle individualità, dobbiamo farlo tutti insieme. Questo è il modo migliore se si vogliono vincere trofei. Siamo tutti in corsa per una maglia, ma abbiamo tutti lo stesso desiderio di vincere "

Fare bene in Champions, Mbappé sognava di farlo da bambino…

" Sin da quando ero un bambino ho sempre sognato di giocare in Champions League. Volevo vedere tutte le partite, e anche adesso non me ne perdo una quando posso, quindi giocare la Champions League è un piacere immenso per me "