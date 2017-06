Migliora il bimbo travolto dalla folla in Piazza San Carlo: Kelvin non è più in coma

Dopo più di due giorni di grande apprensione, arrivano finalmente buone notizie dall'ospedale Regina Margherita di Torino: Kelvin, il bambino cinese di sette anni e mezzo che aveva riportato un trauma toracico e cranico nei concitatissimi momenti di panico in Piazza San Carlo, è uscito dal coma farmacologico indotto dai medici nel reparto di terapia intensiva. Kelvin ha già ripreso a respirare in autonomia, sempre sostenuto dall'affetto dei genitori e della sorella, con cui era andato in piazza per assistere alla finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid.

Resta ancora ignota, invece, la causa che avrebbe scatenato il fuggi-fuggi generale con conseguente ferimento di più di 1.500 persone, rimaste schiacciate e travolte dalla calca. Il pm Ribaudo ha condotto una serie di interrogatori che non hanno fornito indicazioni rilevanti, e non è stata nemmeno ritrovata traccia del possibile scoppio di un petardo tra la folla.

"È stata esclusa la finalità di terrorismo - ha spiegato il procuratore capo, Armando Spataro - e non risulta ancora individuato l'evento che ha determinato la paura della folla. L'epicentro dell'iniziale e improvviso spostamento di massa è stato individuato nella zona della Piazza San Carlo, all'altezza dei numeri civici 195 e 197".