Mijatovic: "La Juventus è una perdente nelle finali", verità o luogo comune?

" La Juventus è una squadra perdente in finale, specialmente da quando esiste il nuovo formato della Champions League: ne ha perse ben quattro. Invece il Real Madrid quando arriva all’ultimo atto vince e, più in generale, credo sia una squadra migliore della Juventus. "

Lo ha detto la vecchia gloria del Real Madrid Predrag Mijatovic - match winner proprio in maglia merengues nella finale di Champions League del 20 maggio 1998 a spese della Juventus - all’emittente radiofonica spagnola El Larguero, suscitando immediatamente un ampio dibattito e al contempo scatenando l’ira dei tifosi bianconeri sui social. Il copione delle semifinali di andata proietta già appassionati e addetti ai lavori verso una finale di Cardiff che a meno di epocali colpi di scena (che non vanno comunque esclusi a priori quando in palio c’è la Coppa dalle grandi orecchie) vedrà fronteggiarsi Juventus e Real Madrid e l’interrogativo sorge spontaneo: alla Vecchia Signora si paralizzano davvero le gambe nell’atto decisivo della massima competizione continentale?

Percentuali di finali vinte (era Champions League)

100% Real Madrid, 5 su 5

100% Olympique Marsiglia, 1 su 1

100% Porto, 1 su 1

100% Inter , 1 su 1

80% Barcellona, 4 su 5

50% Milan, 3 su 6

50% Manchester United, 2 su 4

50% Ajax, 1 su 2

50% Borussia Dortmund, 1 su 2

50% Liverpool, 1 su 2

50% Chelsea, 1 su 2

40% Bayern Monaco, 2 su 5

20% Juventus, 1 su 5

Mozione Mijatovic: verità

Numeri e statistiche corroborano la tesi di Mijatovic: la Juventus ha perso quattro delle cinque finali di Champions League disputate, oltre alle due finalissime di Coppa dei Campione perse contro Ajax e Amburgo. Nessuna squadra in Europa ne ha perse di più: complice la sconfitta di Berlino di due anni fa, Madama scavalcò Benfica e Bayern Monaco entrando suo malgrado nel Guinness dei primati. Ma le parole di Mijatovic sottintendono molto altro, ovvero una certa “ansia da prestazione” che paralizzerebbe le gambe dei calciatori juventini nel momento culminante. In almeno due occasioni (vs. Amburgo nel 1993 e vs. Borussia Dortmund nel 1997) questo tallone d’Achille trova riscontro nei fatti, ma forse è tempo di contestualizzare il discorso.

Mozione opposta: luogo comune

Non sempre la Juventus si è presentata in finale con i gradi di favorita: non lo fu certo al cospetto del grande Ajax di Cruijff nel 1973 oppure del Barça della MSN del 2015, mentre le sfide contro Milan nel 2003 (un “derby” ad alta tensione con la Juve a presentarsi al fischio d’inizio orfana del suo miglior elemento, ovvero Pavel Nedved) e Real Madrid nel 1998 erano molto equilibrate sulla carta. Proprio la partita contro i Merengues – decisa da un gol in evidente offside, guarda caso, di Predrag Mijatovic – è sintomatica di una sorta di maledizione che grava sui bianconeri, ma si potrebbero menzionare anche le innumerevoli occasioni da rete prodotte contro il Borussia oppure quella fatale lotteria dei rigori nella finale di Old Trafford.

La verità come spesso accade sta nel mezzo, almeno secondo l'opinione del vostro umile scriba: un fondo di verità nel discorso di Mijatovic c'è ed è tutto racchiuso in quel 20 % di percentuale di finali vinte contro il 100% del Real Madrid, ma proprio da una finale persa la nostra tesi prende le mosse. Sì perchè due anni fa la Juventus di Max Allegri performò al massimo delle proprie possibilità contro un Barcellona sin lì stratosferico, fu l'unica squadra in quella Champions a metterlo in difficoltà e tenne in vita quella finale sino al 90esimo e oltre. Era la spia che i bianconeri avevano spiccato l'agognato salto di qualità raggiungendo finalmente il livello dei top club europei; l'ottavo di finale dello scorso anno contro il Bayern non fece altro che confermarlo e in questa stagione il processo di maturazione degli uomini di Allegri è arrivato al culmine. Manca la consacrazione, a questo punto, ma contro il Real Madrid galactico targato 2016/2017 questa Juventus non parte assolutamento battuta, con buona pace delle convinzioni di Predrag Mijatovic.