Modric: "Abbiamo vinto contro la Juventus perché abbiamo scoperto il suo punto debole"

Non è un grande mistero, ma sicuramente un particolare in più tra le pieghe di una partita che per molti - soprattutto per i tifosi della Juventus - rappresenta ancora un grande punto di domanda. Perché la Juventus ha perso contro il Real Madrid? Come mai a un certo punto, la difesa bianconera si è squagliata come neve al sole di fronte agli attacchi degli assatanati giocatori del Real Madrid? Luka Modric dai microfoni del portale croato "Sportske Novosti" svela un dettaglio del match, sul quale Zinedine Zidane e il suo staff avevano lavorato molto in fase di preparazione.

" Zidane e il suo staff hanno trovato un punto debole nella difesa della Juventus, per tutta la settimana abbiamo preparato così la finale. I difensori della Juventus sono fantastici quando sono piazzati ma non quando vengono presi in contropiede. Abbiamo fatto questo tipo di lavoro e così abbiamo segnato tre dei nostri gol della finale (tutti tranne quello Casemiro). Mi congratulo con l'allenatore per aver scoperto questi dettagli, è stata la chiave del match "

Come dicevamo, niente di trascendentale, ma si sa: la Champions League è la competizione dei dettagli. E a volte questi dettagli possono fare tutta la differenza del mondo.