Modric-Kroos, i centrocampisti robotici del Real Madrid: quando il margine di errore si azzera

L’estate del 2014 è a dir poco arroventata in casa Real Madrid: a poche settimane dalla conquista della tanto agognata Decima, infatti, Cristiano Ronaldo non manca di esprimere tutto il suo sdegno per le cessioni di Angel Di Maria e Xabi Alonso. “Un trauma, fossi stato il presidente non avrei agito così”, in questo modo si esprime il fenomeno di Madeira e il cielo sopra la capitale spagnola si squarcia. Al posto dei due fari di centrocampo approdano a Valdebebas Toni Kroos e James Rodriguez e, come di consueto, il compito di assemblare un centrocampo degno di questo nome è appannaggio del “normalizzatore illuminato” Carletto Ancelotti. Quella sarà un’annata di gloria soprattutto per gli acerrimi nemici del Barça ma, nel frattempo, il Madrid avrà gettato le basi per i trionfi del futuro; quando agli sfavillanti centrocampisti Modric e Kroos si affiancherà in pianta stabile lo scudiero Casemiro il mosaico sarà completo. Il croato e il tedesco hanno contribuito a ridefinire i canoni del ruolo del centrocampista azzerando (o quasi) i margine di errore.

Centrocampisti robotici, quasi perfetti

“Robotico” è l’aggettivo più consono per inquadrare l’apporto di due centrocampisti che, in un’epoca contraddistinta da ritmi forsennati, sono in grado di conciliare velocità e chirurgica precisione. Tecnica allo stato puro come i grandi del passato, condizione fisica alla stregua di calciatori 2.0; vengono in mente le parole dell'ex ct del Brasile Carlos Alberto Parreira su Pirlo: "Con lui è come avere uno Zico davanti alla difesa". Nel doppio confronto di Champions League tra Real e Bayern Toni Kroos ha sbagliato solo 5 dei 149 passaggi effettuati tra andata e ritorno, per una percentuale di accuratezza pari al 96,6% (col Siviglia in campionato lo scorso 14 maggio toccò il 98,4 %!). Se le cifre dell’ex Bayern Monaco sono mostruose quelle di Luka Modric risultano comunque fuori dall’ordinario: nell’intera Champions League 2016/2017 il folletto croato ha effettuato quasi il doppio di passaggi positivi rispetto alla media del ruolo (61 di media a partita contro 32.02) oltre a eccellere nell’arte del dribbling (2.60 a partita contro una media del ruolo pari a 0.95). I due poi sono perfettamente complementari in campo: il tedesco presidia il centro-sinistra, il croato il centro-destra ed entrambi si spendono con profitto in entrambe le fasi mediante paralleli movimenti a elastico.

Statistiche a confronto (Champions, media-partita)

GIOCATORI ACCURATEZZA PASSAGGI OCCASIONI CREATE PASSAGGI POSITIVI VERTICALIZZAZIONI DRIBBLING LUKA MODRIC 89% 12 61.00 18.90 2.60 TONI KROOS 93% 31 66.73 17.91 0.36

" Cosa regalerò a Sergio Ramos per il suo compleanno? Un corner, gli piacciono…(Toni Kroos) "

Kroos-Sergio Ramos, binomio letale

In quanto a partecipazione attiva ai gol, c’è un uomo solo al comando: Toni Kroos. Il centrocampista tedesco ha autografato 4 gol stagionali con il Real Madrid e servito undici assist vincenti ai compagni tra Liga e Champions League ma soprattutto è il vero segreto della prolificità in zona gol del formidabile difensore centrale Sergio Ramos. Dal destro radiocomandato di Kroos sono partiti 11 “regali” al compagno di squadra, tra corner e punizioni, dall’insediamento nella capitale spagnola del nazionale tedesco. Tra i due l’intesa è inossidabile, basti pensare che Sergio Ramos è il giocatore che recapita più passaggi in assoluto (ben 110) sui piedi di Toni Kroos in Champions. Il tedesco al suo attivo ha inoltre ben 31 occasioni da rete create - 27 più di Khedira e 13 più di Pjanic - e ha ormai affinato l'arte della conclusione radente dal limite in buca d'angolo.

" Se sopravvivi al calcio bosniaco puoi farcela ovunque. (Luka Modric) "

Storie agli antipodi, tra (ri)unificazione e guerra

I due centrocampisti che stanno facendo le fortune del Real Madrid hanno dei vissuti diametralmente opposti, figli di congiunture politiche agli antipodi. Se Toni Kroos è nato in una cittadina della Germania Est appena nove mesi prima della riunificazione, Luka Modric ha convissuto con le granate della guerra di Jugoslavia. Da una parte una forte volontà d’unione, dall’altra un’orrorifica guerra fratricida. A un’infanzia ovattata, quella del ragazzino prodigio di Greifswald, spesa tra la scuola calcio locale e le giovanili dell’Hansa Rostock – con gl'insegnanti di educazione fisica che gl'imponeveano di giocare le partite di calcetto a piedi scalzi per facilitare in qualche modo gli avversari – si contrappone la vita da profugo di guerra del bimbo di Zaton, sperduto paesino della Dalmazia ai piedi dei Monti Velebiti, costretto a spostarsi di hotel in hotel da quando il patriarca della famiglia venne assassinato davanti ai suoi occhi innocenti. Percorso netto per il primo fino alla ribalta col Bayern Monaco preceduta da un fruttuoso tirocino al Bayer Leverkusen di Jupp Heynckes, più accidentato quello di Modric a causa dei pregiudizi legati ad altezza e costituzione fisica; per dimostrare ai dirigenti della Dinamo Zagabria di essere abbastanza "tosto" per il calcio dei grandi il ragazzo di Zaton dovette disimpegnarsi nel durissimo campionato bosniaco, superando a pieni voti la prova.

Luka Modric y Toni Kroos, Real MadridGetty Images

Dopo un lungo viaggio i due campioni condividono ora la stessa maglia, accumulano trofei su trofei e vantano eccellenti estimatori da tutto il mondo. A domanda diretta sul calciatore che sognerebbe di allenare, il tecnico del Napoli Maurizio Sarri non ha avuto esitazioni:

" Un giocatore di cui sono innamorato è Luka Modric del Real Madrid, ma non vorrei fare un torto a miei "