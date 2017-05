Monaco-Juventus: Falcao e Higuain, i ragazzini del River sono diventati grandi

Anno 2005. Gonzalo Gerardo Higuain e Radamel Garcia Zarate Falcao sono due ambiziosi sbarbatelli in cerca di gloria che condividono un grande sogno: esordire in prima squadra con uno dei più prestigiosi club sudamericani, il River Plate. Il primo è nato in Francia, ma sin dai primi mesi di vita risiede in Argentina. È figlio d'arte, visto che il padre Jorge, soprannominato "El Pipa", è stato calciatore professionista. Il secondo è colombiano, ma è stato portato da poco in Argentina dai "Millonarios", che ne hanno intravisto lampi di enorme talento. Anche lui figlio d'arte: il padre Radamel Garcia vanta diverse stagioni da difensore nella massima serie colombiana. Hanno rispettivamente 17 e 19 anni, si allenano insieme in un River non troppo competitivo, dove Luciano Figueroa e Marcelo Gallardo sono le stelle più celebrate. Higuain, che gioca nel club da quando ha 10 anni, esordisce il 29 maggio 2005 e colleziona qualche spezzone di partita nei mesi a seguire. Falcao debutta il 2 ottobre dello stesso anno, con una doppietta all'Independiente. Sono rivali per ruolo, ma amici fuori dal campo. Hanno la stessa determinazione e lo stesso sguardo da duri. Vogliono arrivare.

Poco tempo al River: a gennaio 2007 Higuain sbarca in Europa

Da allora è trascorso più di un decennio. Un periodo nel quale le carriere dei due grandi attaccanti di Argentina e Colombia hanno vissuto momenti di gloria alternati a cali improvvisi. Il 10 settembre 2006, durante l'incontro al Monumentale tra River e Quilmes, Leonardo Astrada ha schierato per la prima volta insieme due giovani centravanti. Falcao e Higuain condivisero 22 minuti di gioco nella vittoria per 2-1 dei "Millonarios" sui "Cerveceros", grazie propro a un gol dell'attuale attaccante bianconero. I destini dei due si separarono presto, visto che il 14 dicembre 2006, pochi giorni dopo aver compiuto 19 anni, Gonzalo viene acquistato a titolo definitivo dal Real Madrid per la cifra di 13 milioni di euro, su indicazione dell'allenatore dell'epoca Fabio Capello. Radamel, nel frattempo, inizia a prendersi la ribalta nel River, vince un Clausura, fa il suo esordio nella Nazionale colombiana e il Il 15 luglio 2009 viene acquistato per 5,5 milioni di euro da un club europeo: il Porto. Entrambi hanno salutato Buenos Aires e sono approdati in Europa.

2012-2013 Liga Real Madrid HiguainLaPresse

La crescita vertiginosa di Gonzalo, l'esplosione e gli infortuni del Tigre

Higuain con la maglia del Real Madrid vince tanto in Spagna (tre campionati e tre coppe) e poco a livello europeo. Parte piano, fatica ad essere titolare, ma poi, tra 2008/09 e 2009/10 trova due stagioni super, da 24 e 29 gol. Falcao al Porto dimostra subito di che pasta è fatto. Gol a raffica e da trascinatore si afferma anche a livello internazionale, confermandosi protagonista nella vittoria dei portoghesi nell'Europa League 2011. Nell'estate di quell'anno ecco la nuova congiunzione astrale: "el Tigre" viene acquistato dal l'Atletico. Da compagni di squadra ad avversari in uno dei derby più sentiti al Mondo, quello di Madrid. Il resto è storia recente. Grazie all'arrivo di Simeone, Falcao vive due stagioni clamorose in maglia "Colchoneros", trionfa in Europa League e si issa al livello dei migliori attaccanti al mondo. Gonzalo, dopo il titolo di campione di Spagna nel 2011/12, inizia ad palesare qualche insofferenza con il club che l'ha portato nel vecchio continente. Nel 2013 sbarca in Italia, tra l'esaltazione di tutta Napoli, mentre Falcao arriva al Monaco, pagato circa 60 milioni di euro. Parte forte, ma poi subisce un grave infortunio al ginocchio sinistro, che lo tormenterà per anni. Ristabilitosi, fallisce nell'esperienza inglese con United e Chelsea, si infortuna di nuovo, inizia ad essere criticato e considerato dai piú "finito".

Falcao (Atlético)Imago

Stagione super: ora Monaco e Juventus dipendono (anche) dai loro gol

La stagione 2016/17 ha in serbo qualcosa di speciale per entrambi. In estate Falcao ritorna in sordina al Monaco, tra poche attese e tante, troppe, perplessità. Higuain è invece protagonista di uno di quei casi di mercato destinati a far parlare di sé per decenni: viene acquistato per oltre 90 milioni di euro dalla Juventus, uno dei club più detestati dai tifosi del Napoli. La loro stagione fino ad ora è stata eccellente. El Tigre, grazie soprattutto alla fiducia del tecnico Jardim, è tornato ad essere decisivo. 28 gol complessivi, di cui sette nelle otto gare giocate in Champions (preliminari inclusi). 29 reti totali per Higuain, di cui solo tre in Champions, dove deve ancora veramente confermare il suo valore. L'urna di Nyon ha già scritto una nuova pagina di questa curiosa storia. Monaco contro Juventus, Falcao contro Higuain, con in palio addirittura una finale di Champions League. E loro due a guidare, da leader, l'attacco delle due squadre. Quale ex ragazzo prodigio del River sarà pronto ad allungare il suo viaggio fino a Cardiff?