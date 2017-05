Monaco-Juventus in diretta tv e Live-Streaming

Le probabili formazioni: Monaco al completo, Khedira squalificato

Jardim ripresenta Fabinho in mediana con Bakayoko, mentre Allegri si affida al 4-2-3-1 con Marchisio che ritorna a centrocampo.

Monaco-Juventus in tv: la partita sarà trasmessa in chiaro

Monaco-Juventus sarà trasmessa in tv sulla piattaforma pay-per-view di Mediaset Premium e sarà visibile sui canali Premium Sport (370) e Premium Sport HD (380). Il match sarà anche in chiaro su Canale 5.

Monaco-Juventus in Live-Streaming

Monaco-Juventus sarà disponibile in Live-Streaming su Premium Play, il servizio streaming riservato agli abbonati di Mediaset Premium per la visione su pc, smartphone e tablet.

Pronostico: chi vince tra Monaco e Juventus ?

Secondo i bookmakers la Juventus è faorita nella sfida del Louis II nonostante si tratti di un match in trasferta. I bianconeri, però, non hanno mai vinto a Monte Carlo, sia nella semifinale del 1998 che nei quarti del 2015. La storia cambierà?

Queste le quote (fonte: GiocoDigitale.it):

VITTORIA MONACO 2.95 - PAREGGIO 3.40 - VITTORIA JUVE 2.30

Monaco-Juventus: informazioni

Data, orario e luogo: mercoledì 3 maggio, ore 20:45, Stade Louis II, Monte Carlo. LIVE

L'andata dell'altra semifinale:

Real Madrid-Atletico Madrid, martedì 2 maggio ore 20:45 LIVE