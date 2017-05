Juventus-Monaco in diretta tv e Live-Streaming

Le probabili formazioni: torna Khedira

Allegri sembra orientato a schierare lo stesso modulo dell'andata, con il ritorno del tedesco

Juventus-Monaco in tv: la partita sarà trasmessa in chiaro

Juventus-Monaco sarà trasmessa in tv sulla piattaforma pay-per-view di Mediaset Premium e sarà visibile sui canali Premium Sport (370) e Premium Sport HD (380). Il match sarà anche in chiaro su Canale 5.

Juventus-Monaco in Live-Streaming

Juventus-Monaco sarà disponibile in Live-Streaming su Premium Play, il servizio streaming riservato agli abbonati di Mediaset Premium per la visione su pc, smartphone e tablet.

Video - Il segreto del Monaco, un centro sportivo unico al mondo 01:17

Pronostico: chi vince tra Juventus e Monaco?

Secondo i bookmakers la Juventus è favorita nella sfida dello Stadium. L'impressione è quella di una strada già spianata verso la finale di Cardiff. Ci saranno sorprese?

Queste le quote (fonte: GiocoDigitale.it):

VITTORIA JUVENTUS 1.62 - PAREGGIO 3.90 - VITTORIA MONACO 5.00

Video - Mandzukic, il cuore pulsante della nuova Juventus di Allegri 01:27

All'andata: Monaco-Juventus 0-2

LIVE | REPORT | PAGELLE

Juventus-Monaco: informazioni

Turno: ritorno delle semifinali Champions League | Calendario | Marcatori

Data, orario e luogo: martedì 9 maggio, ore 20:45, Juventus Stadium, Torino. LIVE

Il ritorno dell'altra semifinale:

Atletico Madrid-Real Madrid (0-3 all'andata) LIVE