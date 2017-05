Monaco-Juventus: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni e statistiche Monaco-Juventus, match d’andata delle semifinali di Champions League in programma mercoledì maggio alle 20:45.

Le probabili formazioni

Monaco (4-4-2): Subasic; Touré, Glik, Jemerson, Mendy; Bernardo Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar; Falcao, Mbappé. All.: Jardim.

Indisponibili, diffidati e squalificati: nessuno.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Marchisio; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All.: Allegri.

Indisponibile: Rugani. Diffidati: nessuno. Squalificato: Khedira.

Le statistiche

È la seconda volta che le due squadre si incontrano in una semifinale di Champions League: la Juventus riuscì a imporsi con un 6-4 complessivo nel 1998, quando poi perse la finale di Amsterdam contro il Real Madrid. Il Monaco è giunto in semifinale per la quarta volta nella propria storia dopo il 1994, il 1998 e il 2004. Nessuna squadra francese è arrivata così spesso a questo punto della competizione.

Dopo aver mancato l’appuntamento con la semifinale dal 2004 al 2014, la Juventus è giunta tra le prime quattro d’Europa per la seconda volta negli ultimi tre anni. In cinque delle ultime sei semifinali raggiunte, la Vecchia Signora è poi anche arrivata all’atto decisivo. I bianconeri, insieme al Real Madrid, sono gli unici ancora imbattuti in questa edizione (7 vittorie e 3 pareggi) e non subiscono gol da ben 531’, il record in questa edizione.

Il Monaco ha vinto il 71% delle partite interne disputate in Champions League (22 su 31). Tra i club che hanno giocato almeno 30 partite nella competizione, soltanto Real Madrid (76,5%), Barcellona (72,1%) e Bayern Monaco (71,3%) hanno una percentuale più alta di successi casalinghi. I transalpini hanno segnato 3 gol in tutte e quattro le partite a eliminazione diretta di questa edizione: sono la prima squadra nella storia della competizione a riuscirci.

Gli uomini di Leonardo Jardim hanno però subito 16 gol in questa edizione. Nessuna altra semifinalista ne ha subiti tanti. La Juventus ha subito soltanto due reti: nessuna su azione. Il Monaco non ha trasformato nessuno dei tre penalty ottenuti quest’anno.

Kylian Mbappé, 18 anni, è il miglior marcatore della fase a eliminazione diretta con Cristiano Ronaldo: 5 gol in 4 partite. È anche il primo giocatore nella storia della Champions League ad aver segnato in tutte e quattro le sue prime partite della fase a eliminazione diretta. Intanto, Thomas Lemar, 21 anni, è il miglior assistman dagli ottavi in avanti: 4 servizi vincenti. È il primo giocatore ad aver regalato assist in quattro partite consecutive da Andrés Iniesta nel 2011.

Gonzalo Higuaín ha segnato soltanto 2 gol in 24 partite della fase a eliminazione diretta. Nei gironi, invece, ha prodotto 13 reti in 38 match. Radamel Falcao ha segnato 39 gol tra Europa e Champions League. Solo Robert Lewandowski (41), Lionel Messi (77) e Cristiano Ronaldo (85) hanno fatto meglio. Paulo Dybala ha segnato 4 gol in 5 partite di questa Champions League.