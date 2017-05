Monaco-Juventus, roulette contro equilibrio: ma occhio che non diventi solo muro

Fu tutt’altro che una passeggiata, nei quarti dell’edizione 2015: 1-0 allo Stadium, rigore di Vidal, 0-0 al Louis II. Sono molto cambiate, Juventus e Monaco, e dunque il riferimento si limita a introdurre il tema, punto. Allegri è ancora in corsa per il triplete, Jardim non più: schierò le riserve con il Paris Saint-Germain in coppa e rimediò un mortificante 0-5.

Il Monaco è giovane e corre, la Juventus è matura e gestisce. Dal genio di Messi al tritolo di Mbappé il passaggio si profila affascinante, misterioso. I cali di tensione tipo Bergamo rientrano nella logica delle stagioni obese e delle vigilie cruciali. Non dovrebbero lasciare tracce, a maggior ragione dopo la vittoria della Lazio nel derby, risultato che ha assegnato virtualmente alla Juventus il sesto scudetto consecutivo, favorendone quel turnover, in campionato, che l’impiego contemporaneo e continuo di tutti gli attaccanti o sedicenti tali avrebbe reso complicato. Non sono dettagli da poco.

Video - Quando l'Europa scoprì Kylian Mbappé: fenomeno già con l'Under-19 01:03

Negli ottavi, la Juventus ha eliminato il Porto (2-0, 1-0) e nei quarti il Barcellona (3-0, 0-0) che proprio defunto non doveva essere visto il trattamento che ha poi riservato al Real (al Bernabeu, per giunta). Il Monaco ha sculacciato il Manchester City di Guardiola (3-5, 3-1) e il Borussia Dortmund (3-2, 3-1). Se la Juventus è equilibrio, il Monaco è roulette. Più in generale, non va sottovalutato il calcio francese, in vantaggio - nelle coppe europee - per due squadre a una (Monaco e Lione contro Juventus).

Si comincia a Montecarlo, mercoledì sera. Marchisio al posto di Khedira, squalificato. Per il resto, formazione e modulo standard. Urge un Dybala in grado di alzare il rendimento esterno ai livelli casalinghi, e per questo ci sarà bisogno di una manovra che non lo isoli come capitò, con lui e Higuain, al Camp Nou (nel secondo tempo, soprattutto). La fase difensiva è il piatto forte di Allegri, la fase d’attacco la specialità di Jardim. Ecco i confini, al di là della smania revanscista dei vari Glik, Raggi, De Sanctis. Il diciottenne Mbappé, nato il 20 dicembre come Belotti e un «certo» Benito Lorenzi detto veleno, è la punta dell’iceberg. Ma occhio pure all’iceberg: Bernardo Silva, Lemar, Bakayoko, Mendi e quel Radamel Falcao che il destino cinico e baro ha riconsegnato al suo mestiere, alla sua vocazione.

Marchisio Juventus-PalermoLaPresse

Ben vengano i calcoli, da parte della Juventus, a patto che l’atteggiamento non ne diventi schiavo. Da Pjanic a Mandzukic, da Dani Alves o chi per lui ad Alex Sandro, a Cuadrado, tutti dovranno dare il massimo. Di Dybala ho detto. Mi aspetto un colpo d’ala anche dal Pipita, mentre i riflessi di Buffon e la gabbia di Bonucci-Chiellini forniranno indizi non trascurabili.

Con il Real o l’Atletico, Madama avrebbe potuto contare sul «materasso» del cinquanta e cinquanta. Con il Monaco, in compenso, ha tutto da perdere; e il Monaco, nulla (o molto meno); anche se negli anni Duemila vanta solo una finale di Champions in meno (2004 contro 2003 e 2015), non esattamente un divario clamoroso.

Il mio borsino: Monaco 45% Juventus 55%. Il vostro?