Napoli, coraggio! Ecco tre motivi per cui è possibile credere nell'impresa al Bernabeu

Il momento di forma del Napoli è ottimo

La squadra di Sarri sta benissimo, è reduce da 18 partite senza sconfitte in tutte le competizioni (l’ultima per 2-1 allo Juventus Stadium il 29 ottobre scorso) e soprattutto sta esprimendo una qualità di gioco eccelsa, specialmente in attacco. Da due anni a questa parte, senza paura di esagerare, il Napoli sta giocando un calcio tra i migliori d'Europa, e merita una consacrazione. Dopo un inizio di stagione difficile, che li ha anche portati ad allontanarsi dalla lotta per lo scudetto, gli azzurri hanno trovato la giusta alchimia anche grazie alle scelte di Maurizio Sarri: su tutte, chiaramente, si eleva quella del tridente “small size” Callejon-Mertens-Insigne. Una decisione nata inizialmente per necessità, vista l’assenza di Milik e la squalifica di Gabbiadini per tre giornate dopo l’espulsione a Crotone. Uno schema tattico che però, pur sempre alternato alla presenza di un centravanti vero, ha iniziato a rompere gli equilibri ai primi di dicembre, in concomitanza con l’esplosione di Martens con gli otto gol in due partite tra Cagliari e Torino. Tra dicembre, gennaio e febbraio il Napoli in campionato ha rallentato solo due volte, pareggiando con la Fiorentina al Franchi (3-3) e con il Palermo al San Paolo. Una marcia interessante ma soprattutto una fiducia che può consentire ai partenopei di credere nell’impresa al Bernabeu.

Un Real non al meglio

Al contrario, il Real Madrid non sta attraversando il suo miglior momento di forma. Chiaro, i blancos restano saldamente in testa alla Liga con un vantaggio più o meno rassicurante (contando sui due recuperi da giocare) sul Barcellona, ma le ultime prestazioni soprattutto in apertura di 2017 non hanno lasciato una grande impronta. Dai primi di gennaio in avanti, nonostante i risultati siano comunque arrivati, ad eccezione delle due sconfitte consecutive con Siviglia e Celta Vigo (Copa del Rey), il Madrid non ha incantato e questo lascia una speranza al Napoli. Contemporaneamente però i campioni d’Europa in carica sanno meglio del Napoli come affrontare una doppia sfida di questo genere, e non è escluso che la preparazione invernale sia stata calibrata per raggiungere i picchi di forma da ora in avanti. Perché storicamente le stagioni si decidono da fine febbraio in poi, ed è qui che serve essere brillanti. Non è un Real Madrid in crisi, neanche lontanamente, però mancano ad esempio i gol di Benzema, che nel 2017 ne ha fatto solo uno in Liga nel 5-0 al Granada ed uno in Copa del Rey, al 90’ contro il Siviglia. Ed era il 12 gennaio, oltre un mese fa. Per fortuna di Zidane, i gol sono arrivati dal solito Cristiano Ronaldo (che dal 2009 ha segnato 15 gol negli ottavi di finale di Champions League), ma anche da Isco, da Kovacic, da Lucas Vazquez, da Morata. Non ci sarà Gareth Bale, ancora non al meglio dopo il lungo infortunio, ed il gallese sta mancando molto a questo Real.

Il Paris Saint Germain insegna che si può fare

Premessa: non vogliamo fare paragoni tra il magistrale Psg di Unai Emery visto ieri sera ed il Napoli di Sarri, però la partita dei parigini può essere presa ad esempio perché, da sfavoriti, hanno saputo insistere sui punti di debolezza del Barcellona e scardinare un intero sistema che è andato in tilt. Il Real, dalla cintola in giù, è più ermetico dei catalani, meno ballerino, più solido, anche se in Liga il dato dei gol subiti è identico: 18 a testa. Però, come detto, l’impresa del Paris Saint Germain può servire da monito per gli uni e da stimolo per gli altri: il Napoli ha gli interpreti e le potenzialità per ripetere una partita simile, coraggiosa e spregiudicata. Anche solo mettere paura al Real al Bernabeu, incrinare qualche certezza ai blancos, potrebbe aprire delle crepe in vista del ritorno al San Paolo.