Napoli, guarda chi si rivede nel Real Madrid: Bale torna tra i convocati

Cattive notizie in casa Napoli. O meglio, potenziali cattive notizie in prospettiva. Dopo 88 giorni di assenza dal campo, meglio andarci con i piedi di piombo ovviamente, ma in vista della sfida di ritorno del 7 marzo al San Paolo, Zinedine Zidane potrebbe avere anche un’arma in più: Gareth Bale.

La stessa gallese, completamento dell’ormai famosa BBC, è tornata ufficialmente disponibile a praticamente 3 mesi di distanza dalla lesione alla caviglia, rientrando nella lista dei convocati per la sfida contro l’Espanyol. Lo stesso Zinedine Zidane in conferenza stampa, tra i tanti punti toccati, ha naturalmente parlato del rientro di Bale: "Gareth è tra i convocati per la partita di sabato – ha raccontato Zidane - L'idea è che, anche se non partirà titolare, possa avere alcuni minuti a disposizione. Lui non vede l'ora di giocare, ma come ho già detto dobbiamo avere pazienza".

Si vede anche Morata

Paziena che ha dovuto avere, probabilmente anche più del previsto, Alvaro Morata. L’ex centravanti della Juventus partirà dal primo minuto nella sfida con l’Espanyol, con Zidane che ovviamente vuole far girare tutte le carte in questa serie di impegni ravvicinari – Espanyol appunto poi Valencia e Villarreal – prima del viaggio a Napoli: "Domani Alvaro Morata parte dall'inizio. So bene che lui, come molti altri dei miei 24 giocatori, vorrebbe giocare di più, e mi dispiacerebbe se a fine stagione decidesse di andarsene. Prima di tutto perché il Real è casa sua e poi perché non sarà l'ultima volta che giocherà titolare da qui alla fine della stagione".

In ottica BBC

Al di là della dimostrazione di fiducia nei confronti di Morata, il tecnico del Real Madrid non ha comunque nascosto il potenziale del trio d’attacco che avrà presto di nuovo a disposizione e che l’anno scorso gli regalò la Champions: "Bale è importante per noi per la sua velocità, per le sue qualità tecniche e i problemi che può creare agli avversari” ha concluso Zidane, lasciando al Napoli di Sarri un potenziale problema in più per la già complicatissima rimonta a cui sarà chiamato.