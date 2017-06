No solo Buffon: da Ibra a Ronaldo, da Baggio a Maradona, i big che non hanno mai vinto la Champions

A 39 anni, e dopo tanti tentativi e dopo aver vinto tutto a livello nazionale e con la Nazionale, Gigi Buffon ha veramente accarezzato il sogno di alzare quella Coppa che manca nella sua personalissima bacheca. Ma a Cardiff è arrivata una nuova delusione per il capitano bianconero, che così ha dovuto rimandare ancora una volta l'appuntamento con la Champions League. Ma non è il solo, perché sono tanti i campioni che pur avendo vinto tanto e scritto pagine indelebili di questo sport non sono mai riusciti a vincere quella Coppa (Campioni o Champions che sia).

Abbiamo provato a fare un best 11 (con una sorta di 4-1-3-2), anche se ovviamente ci sarebbero molti altri campionissimi da citare...

Gianluigi Buffon: leggendario capitano di Juventus e Italia, con cui ha vinto lo storico Mondiale del 2006, considerato il più forte portiere di sempre, ha però perso con quella di Cardiff la terza finale di Champions. In Europa, va ricordato, ha vinto però la Coppa Uefa col Parma nel 1999.

Lilian Thuram: Mondiale, Europeo, Confederations Cup, Scudetti, Coppe, Supercoppe nazionali e chi più ne ha ne metta. Uno dei difensori più forti della storia, ma la Champions gli è sfuggiga soprattutto a Manchester nel ko bianconero col Milan.

Lothar Matthaus: 150 presenze con la Germania, un Mondiale, un Europeo, e a livello personale anche un Pallone d’Oro, oltre a decine di titoli nazionali. Lui la Champions l'ha sfiorata a 38 anni per 90 minuti, poi Sheringham e Solskjaer ribaltarono il Bayern Monaco e quella pazza finale del 1999 a favore dello United.

Fabio Cannavaro: campione del mondo con Buffon nel 2006, Pallone d'Oro l'anno dopo, in Europa non ha mai raggiunto traguardi storici fermandosi solamente ai quarti con Juve e Real e in semifinale con l’Inter.

Andreas Brehme: come Matthaus campione del mondo a Italia 90, ha vinto molto con Bayern e Inter (anche una Coppa Uefa nel 1991), considerato uno dei migliori terzini sinistri degli anni 90', non è mai riuscito a vincere quella maledetta coppa.

Patrick Vieira : come Thuram ha vinto tutto con la Francia, così come a livello nazionale con le maglie di Juventus, Inter, Manchester City e Arsenal, e la Champions l'avrebbe anche potuta vincere se nel gennaio del 2010 non decise di lasciare i nerazzurri di Mourinho per volare a Manchester.

Diego Armando Maradona: altro calcio, e altre epoche dove le squadre a qualificarsi per l'allora Coppa Campioni erano solamente una per Nazione. Certo, pensare che il più forte calciatore della storia abbia collezionato solamente sei gettoni nella massima competizione eropea fa un po' strano...

Francesco Totti: complice il suo amore eterno per la Roma, e i rifiuti a Real Madrid e Milan, er Pupone giallorosso ha sicuramente compromesso la sua carriera in termine di successi personali.

Roberto Baggio: uno dei più forti e amati calciatori della storia italiana ha incantato in Nazionale e ha vinto tutto con Juventus e Milan, ma nell'Europa che conta non ha mai trionfato. In bianconero ha infatti vinto solo una Coppa Uefa, mentre nel 1995 sposò il Diavolo rossonero un anno prima proprio prima del trionfo dei suoi ex compagni nella finalissima di Roma con l'Ajax.

Ronaldo: Il Fenomeno, uno dei più forti calciatori della storia. Punto. Tre Palloni d’Oro, una Scarpa d’Oro, 2 Mondiali, una Coppa delle Coppe, una UEFA, una Intercontinentale... Basta? Lui era al Milan nel 2007 quando i rossoneri alzarano la Coppa, ma essendo arrivato dal Real a gennaio non era iscritto nella lista Uefa

Zlatan Ibrahimovic : è divenuto quasi un simbolo del "non la vinci mai" del calcio moderno. Vincente sempre e comunque con tutti club in cui è stato a livello nazionale, ha sempre mancato l'appuntamento con la Champions venendo anche preso in giro perchè spesso proprio per questo: come quando lasciò l'Inter per andare al super Barcellona proprio per vincerla, e l'anno dopo fu eliminato in semifinale da quell'Inter che andò a trionfare dopo un'attesa lunga una vita.