Obiettivo triplete: soltanto la Juventus può riuscirci in Europa

La sfida a distanza tra Monaco e Juventus è già iniziata da giorni. E, con la serata di mercoledì, ha aggiunto un tassello in più. Se i bianconeri sono rimasti a riposo, in attesa di giocare l’anticipo di venerdì sera contro l’Atalanta, gli uomini di Leonardo Jardim sono scesi in campo nella semifinale di Coppa di Francia contro il PSG.

Una sfida che il Monaco ha giocato senza titolari, nel pieno di un turnover con vista sulla semifinale d’andata di Champions League in programma fra una settimana esatta. Ma non solo. Avendo perso piuttosto malamente contro i parigini (un netto 5-0), la formazione del Principato ha dovuto abbandonare il sogno di fare triplete tra Ligue 1 (dove è attualmente al comando), Coppa di Francia e Champions League.

Il che comporta che, in Europa, soltanto la Juventus sia in corsa per il “treble”. I bianconeri, che hanno già vinto la Supercoppa Italiana, sono in finale di Coppa Italia e primi con distacco in campionato. Le due madrilene, invece, sono uscite dalla Coppa del Re. E, dunque, hanno al massimo due obiettivi (come nel caso del Real Madrid).

Un motivo di vanto in più che conferma quanto straordinaria sia stata la cavalcata degli uomini di Massimiliano Allegri.

La situazione delle altre formazioni europee

Francia

PSG

Obiettivi rimasti: Ligue 1, Coppa di Francia

Titoli già vinti: Supercoppa di Francia, Coppa di Lega

Monaco

Obiettivi rimasti: Ligue 1, Champions League

Titoli già vinti: nessuno

Nizza

Obiettivi rimasti: Ligue 1

Titoli già vinti: nessuno

Germania

Bayern Monaco

Obiettivi rimasti: Bundesliga

Titoli già vinti: Supercoppa di Germania

Lipsia

Obiettivi rimasti: Bundesliga

Titoli già vinti: nessuno

Italia

Juventus

Obiettivi rimasti: Serie A, Coppa Italia, Champions League

Titoli già vinti: Supercoppa Italiana

Roma e Napoli

Obiettivi rimasti: Serie A

Titoli già vinti: nessuno

Inghilterra

Chelsea

Obiettivi rimasti: Premier League, FA Cup

Titoli già vinti: nessuno

Tottenham

Obiettivi rimasti: Premier League

Titoli già vinti: nessuno

Spagna

Barcellona

Obiettivi rimasti: Liga, Coppa del Re

Titoli già vinti: Supercoppa di Spagna

Real Madrid

Obiettivi rimasti: Liga, Champions League

Titoli già vinti: Supercoppa Europea, Mondiale per Club