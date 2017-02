Ottavi di Champions League: programma, calendario e orari tv

Dopo più di due mesi di pausa, la Champions League riparte con la fase a eliminazione diretta e le partite degli ottavi di finale. Juventus e Napoli si sono qualificate come prime classificate dei propri gruppi, e sfideranno rispettivamente Porto e Real Madrid. I bianconeri cercheranno di rifarsi dopo l’eliminazione-beffa sofferta nella passata stagione contro il Bayern Monaco, forti di una squadra che, sulla carta, parrebbe più attrezzata per andare avanti in Champions League oltre che per vincere il sesto scudetto consecutivo. Il Napoli, invece, torna a giocare gli ottavi di finale dal 2011-12, quando venne eliminato dal Chelsea (poi campione) ai tempi supplementari.

Juventus vs Dinamo Zagabria - Champions League 2016/2017LaPresse

Calendario e programma della rassegna: da martedì 14 febbraio a mercoledì 15 marzo

Di seguito, il programma dettagliato del quadro degli ottavi di finale di Champions League:

Martedì 14 febbraio

20:45 – Benfica-Borussia Dortmund

20:45 – Paris Saint Germain-Barcellona

Mercoledì 15 febbraio

20:45 – Bayern Monaco-Arsenal

20:45 – Real Madrid-Napoli

Martedì 21 febbraio

20:45 – Bayer Leverkusen-Atletico Madrid

20:45 – Manchester City-Monaco

Mercoledì 22 febbraio

20:45 – Porto-Juventus

20:45 – Siviglia-Leicester City

Martedì 7 marzo

20:45 – Arsenal-Bayern Monaco

20:45 – Napoli-Real Madrid

Mercoledì 8 marzo

20:45 – Barcellona-Paris Saint Germain

20:45 – Borussia Dortmund-Benfica

Martedì 14 marzo

20:45 – Juventus-Porto

20:45 – Leicester City-Siviglia

Mercoledì 15 marzo

20:45 – Atletico Madrid-Bayern Leverkusen

20:45 – Monaco-Manchester City

Mertens - Napoli-Besiktas - Champions League 2016/2017 - LaPresseEurosport

