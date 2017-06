Per la Juve un regalo maestoso in caso di vittoria: una Ferrari, parola di Dani Alves

Il presidente ha detto che arriverebbe un Cavallino Rosso. e ti piacciono le macchine, può aiutare. Vediamo se mantiene la promessa della Ferrari...

Così Dani Alves, in conferenza stampa, si è lasciato scappare quale sarà uno dei bonus che aspetta i giocatori in caso di vittoria della Champions League e quindi di Triplete. Il brasiliano l'ha buttata in ridere, classificandola come un incentivo alla vittoria.

In realtà ormai tutti ci siamo resi conto che la Juventus ha intenzione di giocare "alla morte" anche senza questo regalo in vista (che tra l'altro di aggiungerebbe a un premio da 500 mila euro...), la posta in palio è troppo alta per pensare solo al risvolto materiale: in ballo c'è la gloria e i giocatori non vogliono lasciarsela sfuggire. Poi sarà il campo a dare il proprio verdetto.