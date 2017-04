Polemica in Spagna: sorteggio del derby di Madrid pilotato?

Sorteggio senza sospetti? Palline calde? Ormai è quasi impossibile evitare il "classico" strascico di rumor e dichiarazioni a mezza bocca che accompagnano i risultati dell'urna.

La stampa spagnola (potete leggere qui la teoria del quotidiano "As") ha accusato Ian Rush di aver effettuato uno strano movimento con la mano al momento della pesca della sfera contenente il nome dell'Atletico Madrid. Dopo aver sorteggiato il Real Madrid come prima squadra estratta, infatti, Rush sarebbe andato dritto su una pallina (quella dell'Atletico) senza rimescolare quelle rimaste nell'urna, come se questa fosse già destinata a essere prelevata.

Nel video qui sotto potete rivedere le immagini del sorteggio del derby di Madrid e farvi la vostra idea personale. A noi, la tesi di "As" sembra obiettivamente eccessiva.