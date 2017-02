Porto-Juventus, clamorosa indiscrezione: Allegri manda Bonucci in tribuna per punizione?

Ha del clamoroso l'indiscrezione lanciata dai colleghi della Gazzetta dello Sport, secondo cui Massimiliano Allegri sarebbe pronto a mandare in tribuna Leonardo Bonucci mercoledì sera in occasione del primo round degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto.

La notizia della Gazzetta dello Sport

Secondo la Rosa, infatti, la frattura dopo la sfida col Palermo non si sarebbe risanata nonostante la mutla inflitta al difensore e le rassicurazioni del club. "Se così fosse, resta da capire se si tratta di una scelta punitiva dell'allenatore dopo i battibecchi con Bonucci alla fine di Juve-Palermo di venerdì scorso. Una situazione che nei giorni scorsi aveva creato imbarazzo a Vinovo, ma che sembrava rientrata dopo la multa inflitta dalla società al difensore", si legge sempre sulla Gazzetta dello Sport che comunque spiega come non ci siano certezze a riguardo.

Una scelta che se fosse veramente confermata avrebbe dell'incredibile visto che Allegri dovrà quasi certamente rinunciare ad Andrea Barzagli e molto probabilmente anche a Giorgio Chiellini, entrambi reduci da infortunio, e coi soli Rugani e Benatia a disposizione per una retroguardia che con Lichtsteiner e Alex Sandro sarebbe decisamente sperimentale.