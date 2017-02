Porto-Juventus in diretta tv e Live-Streaming

Probabili formazioni: dubbio Chiellini-Rugani; rientra Pjanic?

Allegri dovrebbe confermare l'ormai consueto 4-2-3-1 con Higuain centravanti supportato da Cuadrado, Dybala e Mandzukic. A centrocampo probabile rientro di Pjanic al posto di Marchisio, mentre in difesa se non dovesse farcela Chiellini è pronto Rugani.

Porto-Juventus in tv: la partita non sarà trasmessa in chiaro

Porto-Juventus sarà trasmessa in tv sulla piattaforma pay-per-view di Mediaset Premium e sarà visibile sui canali Premium Sport (370) e Premium Sport HD (380).

Porto-Juventus in Live-Streaming

Porto-Juventus sarà disponibile in Live-Streaming su Premium Play, il servizio streaming riservato agli abbonati Mediaset Premium per la visione su pc, smartphone e tablet.

Pronostico: chi vince tra Porto e Juventus?

Secondo i bookmakers la Juventus è favorita nella trasferta di Oporto, siete d'accordo?

Queste le quote (fonte: GiocoDigitale.it):

VITTORIA PORTO 3.60 - PAREGGIO 3.20 - VITTORIA JUVENTUS 2.30

Paulo DybalaEurosport

Porto-Juventus: informazioni

Fase: Andata ottavi di finale di UEFA Champions League.

Data, orario e luogo: Mercoledì 22 febbraio 2017, ore 20:45, Estadio Do Dragao di Oporto.

La partita di ritorno si giocherà allo Juventus Stadium di Torino, Martedì 14 marzo 2017.