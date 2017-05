Raggi, De Sanctis e Glik: gli 'italiani' del Monaco che sognano lo sgambetto alla Juventus

Manca ormai pochissimo alle semifinali di Champions con la Juventus che affronterà nuovamente il Monaco a due anni di distanza dai quarti della stagione 2014/2015 (che si chiusero con il passaggio del turno de i bianconeri e tante polemiche arbitrali). Ha sicuramente il dente avvelenato Raggi, che in quell’occasione portò al braccio anche la fascia di capitano, sperando ora in una vendetta che possa portare il Monaco in finale. Oltre all’ex difensore di Empoli, Bari e Bologna, altri due ex giocatori di Serie A si trovano adesso agli ordini di Jardim. De Sanctis non ha mai avuto un rapporto idilliaco con la Juventus e spera di invertire la marcia, che dire poi di Glik che è stato addirittura capitano del Torino nei tanti derby giocati fino all’ultimo minuto (o all’ultimo intervento). Tutti avranno il coltello tra i denti, con la speranza di vedere finalmente una vittoria contro i bianconeri.

Andrea Raggi: la chioccia dei giovani del Monaco

Nonostante l’arrivo di Glik, Raggi è rimasto uno dei giocatori fondamentali del Monaco. Il centrale difensivo di La Spezia è diventato uno dei senatori della squadra di Jardim, la guida in campo e fuori dei giovani pimpanti della squadra del Principato. La fascia di capitano, ad inizio stagione, è finita sul braccio di Falcao ma in questa annata Jardim non ha (quasi) mai rinunciato al difensore ex Empoli e Bologna, anche grazie alla sua duttilità, potendo venire impiegato sia come centrale che come terzino.

Raggi Pereyra - Juventus-Monaco - Champions League 2014/2015 - LaPresseLaPresse

Raggi ha collezionato ben 10 presenze contro la Juventus tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Il bilancio non è per nulla positivo per il difensore classe ’84 che contro i bianconeri ha trovato ben 5 sconfitte e una sola vittoria. La sua prima sfida alla Vecchia Signora è datata 2007, quando vestiva la maglia dell’Empoli di Gigi Cagni: in quell’occasione la Juventus vinse per 3-0 con tripletta di Trezeguet. Nello stesso anno è arrivata invece la prima vittoria, in Coppa Italia, con il 2-1 dell’andata - intanto era subentrato Malesani in panchina - anche se la Juventus di Ranieri trovò comunque la qualificazione grazie al successo per 5-3 al ritorno. Nella stagione 2010/2011 faceva parte del Bari di Ventura che superò per 1-0 la Juventus alla prima giornata ma il centrale rimase in panchina, con Masiello e Belmonte titolari. Nuovo confronto in Coppa Italia, questa volta con la maglia del Bologna, e Raggi trova anche il gol che porta tutti ai supplementari, anche se la Juventus passa il turno grazie al gol di Marchisio all’overtime. Raggi vs Juventus scatta anche in Champions con la doppia sfida della stagione 2014/2015: a passare sono i bianconeri con un 1-0 allo Stadium (gara in cui Raggi ha anche la fascia di capitano) e lo 0-0 del ritorno. Questa volta sarà diverso?

Raggi - Juventus-Bologna - Coppa Italia 2011/2012 - LaPresseLaPresse

Morgan De Sanctis: un amore mai nato con la Juventus

Il titolare resta sicuramente Subasić, con De Sanctis ad avere - anche lui - un ruolo più di guida fuori dal campo per i terribili ragazzi del Monaco. In stagione ha collezionato comunque qualche partita (8) tra Champions League e campionato, a testimonianza che Jardim crede molto nel suo secondo portiere e nelle sue capacità gestionali. Dalla panchina, il portiere di Guardiagrele cercherà di stimolare tantissimo i suoi compagni visto l’avversaria Juventus, sempre indigesta allo stesso De Sanctis. E dire che il classe ’77 aveva debuttato in Serie A proprio con la maglia bianconera prima di finire all’Udinese nell’estate del 1999. Di gare molto ‘nervose’ ne abbiamo viste tantissime negli ultimi anni, specialmente nel periodo di Napoli e Roma con dichiarazioni pre e post partita caldissime. Il bilancio contro la Juventus, però, è molto negativo visto che il portiere ha collezionato solo 5 vittorie contro la sua ex squadra nei 22 precedenti, incassando la bellezza di 35 gol. L’unica vera gioia è quella della finale di Coppa Italia del 2012, quando il suo Napoli vinse per 2-0 grazie alle reti di Cavani e Hamsik. Che la Coppa, questa volta la Champions, possa portargli ancora fortuna?

De Sanctis - Juventus-Roma - Serie A 2013/2014 - LaPresseLaPresse

Kamil Glik e le tante battaglie con la Juventus

È stato il grande acquisto dell’ultima estate del Monaco, che ha voluto puntare anche sul reparto difensivo e non solo su centrocampo e attacco. Per ora Glik ha convinto anche i più scettici e in coppia con Raggi ha sicuramente siglato un’ottima stagione, rispetto alle ambizioni iniziali del Monaco. Certo, in Champions i monegaschi hanno subito comunque molti gol nelle partite ad eliminazione diretta, ma il polacco resta un punto fermo della squadra di Jardim. Il classe ’88 scalpita per questo doppio confronto, soprattutto per il suo passato da ex capitano del Torino. I precedenti non sono proprio a favore di Glik però, visto che il difensore ha collezionato ben 9 sconfitte in 10 precedenti contro i bianconeri. L’unica vittoria risale all’Aprile 2015 quando il suo Toro vinse il derby per 2-1 in rimonta grazie alle reti di Quagliarella e Darmian, in risposta al vantaggio iniziale di Pirlo.

Glik - Juventus-Torino - Serie A 2014/2015 - LaPresseLaPresse