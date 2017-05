Real Madrid-Atletico Madrid in diretta tv e Live-Streaming

Le probabili formazioni: Bale out, Carrasco recuperato

Zidane ritrova Varane in difesa e si affida a Isco sulla trequarti, Vrsaljko sarà il terzino destro del Cholo

Real Madrid-Atletico Madrid in tv: la partita non sarà trasmessa in chiaro

Real Madrid-Atletico Madrid sarà trasmessa in tv sulla piattaforma pay-per-view di Mediaset Premium e sarà visibile sui canali Premium Sport (370) e Premium Sport HD (380).

Real Madrid-Atletico Madrid in Live-Streaming

Real Madrid-Atletico Madrid sarà disponibile in Live-Streaming su Premium Play, il servizio streaming riservato agli abbonati di Mediaset Premium per la visione su pc, smartphone e tablet.

Pronostico: chi vince tra Real Madrid e Atletico?

Secondo i bookmakers il Real è favorito nella sfida del Santiago Bernabeu nonostante l’assenza di Gareth Bale. I precedenti degli ultimi tre anni in Europa, del resto, sono tutti favorevoli ai Merengues. Ma siamo sicuri che i Colchoneros non abbiano il colpo in canna?

Queste le quote (fonte: GiocoDigitale.it):

VITTORIA REAL 1.78 - PAREGGIO 3.50 - VITTORIA ATLETICO 4.50

Real Madrid-Atletico Madrid: informazioni

Turno: andata delle semifinali Champions League | Calendario | Marcatori

Data, orario e luogo: martedì 2 maggio, ore 20:45, Santiago Bernabeu, Madrid. LIVE

L'andata dell'altra semifinale:

Monaco-Juventus, mercoledì 3 maggio ore 20:45 LIVE